Εκατοντάδες πεζοπόροι που είχαν αποκλειστεί από χιονοθύελλα κοντά στην ανατολική πλαγιά του Εβερεστ στο Θιβέτ οδηγήθηκαν σε ασφαλές μέρος από διασώστες, μετέδωσαν την Κυριακή τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ασυνήθιστα σφοδρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις πλήττουν τα Ιμαλάια.

Μέχρι την Κυριακή, 350 πεζοπόροι είχαν φτάσει στη μικρή κωμόπολη Κουντάνγκ, ενώ είχε επιτευχθεί επαφή με τους υπόλοιπους 200 και πλέον πεζοπόρους, ανέφερε το CCTV.

Advertisement

Advertisement

Εκατοντάδες ήταν οι επισκέπτες αυτή την εβδομάδα στην απομακρυσμένη κοιλάδα Κάρμα, η οποία οδηγεί στην ανατολική πλευρά Κανγκσούνγκ του Έβερεστ, εκμεταλλευόμενοι την 8ημερη αργία της Εθνικής Επετείου στην Κίνα.

Οι χιονοπτώσεις στην κοιλάδα Κάρμα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής (3/10) και συνεχίστηκαν μέχρι το Σάββατο, αφήνοντας εκατοντάδες πεζοπόρους αποκλεισμένους.

Hundreds rescued after snowstorm traps nearly 1,000 trekkers on Mount Everest https://t.co/Nkd8kavYK3 pic.twitter.com/GFxLLGjPlJ — The Independent (@Independent) October 6, 2025

Αρχικά, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περίπου 1.000 πεζοπόροι είχαν αποκλειστεί. Τη Δευτέρα, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 350 άτομα απομακρύνθηκαν, ενώ έχουν επικοινωνήσει με περίπου 200 εναπομείναντες.

Εκατοντάδες κάτοικοι του χωριού και ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί για να καθαρίσουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Η πώληση εισιτηρίων και η είσοδος στην γραφική περιοχή του Έβερεστ έχουν ανασταλεί από το Σάββατο λόγω σφοδρής χιονόπτωσης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Στο γειτονικό Νεπάλ, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Παρασκευή, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Το Έβερεστ είναι η υψηλότερη κορυφή στον κόσμο, με υψόμετρο πάνω από 8.849 μ. Αν και πολλοί άνθρωποι επιχειρούν να την ανέβουν κάθε χρόνο, θεωρείται μια εξαιρετικά επικίνδυνη πεζοπορία.

Advertisement

(με πληροφορίες από BBC, CNN)

Advertisement