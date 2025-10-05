Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη την Κυριακή στις πλαγιές του Έβερεστ , στο Θιβέτ, όπου μια χιονοθύελλα έχει εγκλωβίσει περίπου 1.000 άτομα σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού. Κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Κίνα αναφέρουν ακόμη ότι εκατοντάδες ντόπιοι χωρικοί και ομάδες διάσωσης έχουν αποσταλεί για να καθαρίσουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων. Κάποιοι από τους τουρίστες έχουν ήδη διασωθεί. Η έντονη χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, αναφέρει το BBC , και εντάθηκε στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, μια περιοχή δημοφιλής στους ορειβάτες και τους πεζοπόρους. Η ομάδα διάσωσης Blue Sky Rescue του Θιβέτ έλαβε κλήση για βοήθεια, καθώς οι σκηνές είχαν πέσει λόγω της χιονόπτωσης. Ορισμένοι περιπατητές είχαν ήδη υποστεί υποθερμία, αναφέρουν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, το γειτονικό Νεπάλ έχει πληγεί από έντονες βροχοπτώσεις. Κατολισθήσεις και πλημμύρες κατέστρεψαν γέφυρες και σκότωσαν τουλάχιστον 47 άτομα τις τελευταίες δύο ημέρες.

Θρίλερ στο Έβερεστ: Σχεδόν 1.000 ορειβάτες παγιδεύτηκαν από χιονοθύελλα στα 5.000 μέτρα – Σωστικά συνεργεία και ντόπιοι επιχειρούν να τους προσεγγίσουν

Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη την Κυριακή στις πλαγιές του Έβερεστ, στο Θιβέτ, όπου μια χιονοθύελλα έχει εγκλωβίσει περίπου 1.000 άτομα σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού.



Κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Κίνα αναφέρουν ακόμη ότι εκατοντάδες ντόπιοι χωρικοί και ομάδες διάσωσης έχουν αποσταλεί για να καθαρίσουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.



Κάποιοι από τους τουρίστες έχουν ήδη διασωθεί.



Η έντονη χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, αναφέρει το BBC, και εντάθηκε στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, μια περιοχή δημοφιλής στους ορειβάτες και τους πεζοπόρους.



Η ομάδα διάσωσης Blue Sky Rescue του Θιβέτ έλαβε κλήση για βοήθεια, καθώς οι σκηνές είχαν πέσει λόγω της χιονόπτωσης. Ορισμένοι περιπατητές είχαν ήδη υποστεί υποθερμία, αναφέρουν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.



Εν τω μεταξύ, το γειτονικό Νεπάλ έχει πληγεί από έντονες βροχοπτώσεις. Κατολισθήσεις και πλημμύρες κατέστρεψαν γέφυρες και σκότωσαν τουλάχιστον 47 άτομα τις τελευταίες δύο ημέρες.