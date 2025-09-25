Η 17χρονη Bianca Adler πέρασε τέσσερις ολόκληρες ημέρες μέσα στη διαβόητη «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ — και κατάφερε να επιβιώσει. Το βίντεο που ανάρτησε στα social media, λίγο μετά την επιστροφή της στο καταφύγιο, κατέγραψε τη συγκλονιστική της κατάσταση: εξουθενωμένη, με τρεμάμενη φωνή, να ψελλίζει «Μόλις γύρισα από το Καταφύγιο 2 και νιώθω απαίσια».

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 55 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Bianca έφτασε μόλις 400 μέτρα πριν την κορυφή του ψηλότερου βουνού του κόσμου. Αν και δεν ολοκλήρωσε την αποστολή της, δηλώνει αποφασισμένη να επιστρέψει, με στόχο να κατακτήσει την κορυφή.



Τι είναι η «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ;

Η λεγόμενη «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ βρίσκεται πάνω από τα 8.000 μέτρα υψόμετρο, όπου η πίεση του οξυγόνου πέφτει κάτω από τα 356 mbar. Σε αυτό το ύψος, η ατμόσφαιρα δεν παρέχει αρκετό οξυγόνο ώστε το ανθρώπινο σώμα να επιβιώσει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η παραμονή σε τέτοιες συνθήκες χωρίς επαρκή προετοιμασία ή εξοπλισμό, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε θάνατο — συνήθως εντός λίγων ωρών.

Ο όρος «θανάσιμη ζώνη» διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1953 από τον Ελβετό γιατρό Edouard Wyss-Dunant. Έκτοτε, οι περισσότεροι θάνατοι στο Έβερεστ και σε άλλες ακραίες αναβάσεις σημειώνονται σε αυτήν την υψομετρική περιοχή. Αιτίες είναι η απώλεια αισθήσεων, η λανθασμένη κρίση λόγω υποξίας, ή απλώς η εξάντληση.



Η πρόκληση της ανάβασης στο Έβερεστ

Η κατάκτηση του Έβερεστ απαιτεί προοδευτική ανάβαση μέσω σειράς καταφυγίων και στάσεων προσαρμογής, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος οξυγονοπενίας και άλλων θανατηφόρων επιπλοκών. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και έμπειροι ορειβάτες συχνά λυγίζουν στη Ζώνη Θανάτου.

Το γεγονός ότι μια 17χρονη κατάφερε να επιβιώσει για τέσσερις ημέρες σε αυτές τις συνθήκες θεωρείται αξιοσημείωτο. Το ταξίδι της Bianca Adler δεν τελείωσε, αλλά μόλις ξεκίνησε — και η ίδια δείχνει έτοιμη να δοκιμάσει ξανά.

Αναπνέοντας με δυσκολία και παλεύοντας να πάρει ανάσα, συνέχισε: «Ο λαιμός και οι πνεύμονές μου… Είμαι τόσο λαχανιασμένη, παρόλο που χθες ήμουν στα 8.000 μέτρα. Νιώθω χειρότερα από ποτέ».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η απογοητευμένη Bianca αποκάλυψε ότι αργότερα έφτασε στο Καταφύγιο 4 (7.925 μέτρα), αλλά ήταν «καταρρακωμένη» αφού αναγκάστηκε να υποχωρήσει για τη δική της ασφάλεια. «Είναι τόσο δύσκολο. Ένιωθα τόσο καλά και τόσο δυνατή, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω για κάτι που δεν μπορούσα να ελέγξω», αποκάλυψε, με τη βοήθεια μιας μάσκας οξυγόνου. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό και θα ήταν ανόητο να συνεχίσω».

Περιέγραψε λεπτομερώς την σοβαρή κατάσταση στο Instagram: «Έφτασα ως τα 8.450 μέτρα (400 μέτρα κάτω από την κορυφή) στο Έβερεστ, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω. Οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί για αυτό που θεωρούσα σωστό για την ασφάλειά μου. Ένιωθα τα χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών μου να μουδιάζουν, το πρώτο στάδιο του κρυοπαγήματος». «Δεν μπορούσα να δω τίποτα, χιόνιζε παντού. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα προτιμώ να επιλέγω τη ζωή από μια πιθανή κατάκτηση της κορυφής. Ένιωθα δυνατή, σαν να μπορούσα να φτάσω στην κορυφή, και ήμουν συντετριμμένη».

Η Bianca συνέχισε: «Την επόμενη νύχτα, οι οδηγοί μου Σέρπα και εγώ προσπαθήσαμε ξανά από το Καταφύγιο 4, αλλά ήμουν πολύ εξαντλημένη από την 10ωρη προσπάθεια της προηγούμενης νύχτας και γύρισα πίσω. Μετά από τρεις νύχτες και σχεδόν τέσσερις ημέρες στη Ζώνη Θανάτου στα 8.000 μέτρα και άνω, κατεβήκαμε ξανά στο Καταφύγιο 2».