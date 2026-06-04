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Θα μπορούσε να αποτελεί σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο το εντυπωσιακό φαινόμενο που καταγράφηκε στον ουρανό του Θιβέτ είναι απολύτως πραγματικό και έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Στην περιοχή Σανάν, σε υψόμετρο άνω των 5.000 μέτρων, εντοπίστηκαν δεκάδες λεγόμενα «red sprites», σπάνιες ηλεκτρικές εκκενώσεις που εμφανίζονται πάνω από καταιγίδες και δημιουργούν εντυπωσιακά κόκκινα φωτεινά σχήματα στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Το σπάνιο αυτό φαινόμενο αποτυπώθηκε από τον αστροφωτογράφο Dong Shuchang, ο οποίος κατάφερε να καταγράψει μοναδικές εικόνες του ουρανού.

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Red sprites were filmed over Tibet.

The camera captured a large-scale emission of "red ghosts" – electrical discharges that occur in the upper layers of the atmosphere. pic.twitter.com/fFVp1BxhH3 — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 1, 2026

Οι φωτογραφίες έγιναν γρήγορα viral, καθώς η οπτική τους ένταση και η ασυνήθιστη μορφή των φαινομένων θύμισαν σκηνές από παραγωγές επιστημονικής φαντασίας, όπως το Stranger Things, εντυπωσιάζοντας χρήστες στα social media παγκοσμίως.

Τι είναι τα red sprites

Ηλεκτρικό φαινόμενο που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και παράγει σύντομες λάμψεις φωτός. Τα Red Sprites είναι σαν «κεραυνοί» (αλλά, υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τους «γνωστούς» κεραυνούς, όπως π.χ. το γεγονός ότι ο κεραυνός αποτελεί θερμό πλάσμα, ενώ τα Red Sprites ψυχρό πλάσμα) που εμφανίζονται υπό προϋποθέσεις, πάνω από ισχυρές (συνήθως, αλλά όχι απόλυτα) καταιγίδες, και συγκεκριμένα σε ύψη 40-90 km (χοντρικά) στην ατμόσφαιρα.

Στην Ελλάδα η πιο πρόσφατη καταγραφή του φαινομένου των red sprites στην Αίγινα, στις 10 Νοεμβρίου 2023.