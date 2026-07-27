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Σε ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση εμφανίστηκε ο Θοδωρής Φέρρης κατά τη συναυλία που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά, με τον ίδιο να παραδέχεται δημόσια ότι είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν αρνήθηκε τα κεράσματα που του πρόσφεραν οι θαυμαστές του, με αποτέλεσμα, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, να επηρεαστεί από το αλκοόλ.

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Μιλώντας από το μικρόφωνο, είπε με εμφανή δυσκολία στην ομιλία του: «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε», προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

Σε αρκετές στιγμές της συναυλίας ο Θοδωρής Φέρρης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ορισμένα τραγούδια, καθώς ξεσπούσε σε γέλια, δίνοντας έναν πιο αυθόρμητο τόνο στη βραδιά.

Αργότερα, θέλησε να σχολιάσει με χιούμορ όσα συνέβησαν επί σκηνής, λέγοντας: «Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα, ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν», με το κοινό να τον αποθεώνει.