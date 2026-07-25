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Τα ξημερώματα στα Χανιά σημειώθηκε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, έπειτα από αναφορά για πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας μιας γυναίκας από τη Νορβηγία, η οποία έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τα δύο ανήλικα παιδιά της ενημέρωσαν τις Αρχές ότι η μητέρα τους είχε αφήσει σημείωμα με αναφορά σε αυτοκτονία, στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ.

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Η γυναίκα εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην παραλία και ήταν καλά στην υγεία της, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Αν και αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις ότι ίσως επρόκειτο για παρεξήγηση ή φάρσα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μεταφερθεί υποχρεωτικά στην Ψυχιατρική Κλινική, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικό ψυχίατρο και να αξιολογηθεί η ψυχική της κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Σάββατο, με προορισμό τη Νορβηγία.