Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ο ιατροδικαστής Χανίων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και ένας καθηγητής-διευθυντής εργαστηρίου, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης.

Σε βάρος του ιατροδικαστή είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κακουργήματα κατά συρροή.

Advertisement

Advertisement

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Χανίων, η οποία άσκησε δίωξη για δωροδοκία σε κακουργηματικό βαθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας με σκοπό την έκδοση πλαστών γνωματεύσεων.

Οι δύο άνδρες είχαν προσαχθεί το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις των αστυνομικών σχετικά με υποθέσεις φερόμενων πλαστών αποτελεσμάτων σε γνωματεύσεις. Οι προσαγωγές τους μετατράπηκαν στη συνέχεια σε συλλήψεις.

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί πήραν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος.

«Και οι δύο κατηγορούμενοι, από μια μικρή κουβέντα που κάναμε, δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο κατηγορούνται», ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του ο Εμμανουήλ Σαββόπουλος, δικηγόρος του τοξικολόγου.