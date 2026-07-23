Το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου SEARACER εκφορτώνει φορτίο που προέρχεται από το πλωτό σκάφος παραγωγής FPSO ONE GUYANA στο λιμάνι της Πάχης, κοντά στην Αθήνα, στις 16 Ιουλίου 2026. Καθώς οι διαταραχές στη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ επηρεάζουν τις παραδοσιακές διαδρομές, οι ευρωπαϊκοί διυλιστές προμηθεύονται όλο και περισσότερο ενέργεια από τη Γουιάνα. (Φωτογραφία: Nicolas Koutsokostas/NurPhoto)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν με πυραύλους και drones σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλώντας πυρκαγιά.

Η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιούσε το λιμάνι του Γιανμπού για να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ, όμως η νέα απειλή στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Πολλά δεξαμενόπλοια αλλάζουν πλέον την πορεία τους επιλέγοντας πιο δαπανηρές διαδρομές για να αποφύγουν την περιοχή των συγκρούσεων.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η συνέχιση των επιθέσεων ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις τιμές επιβαρύνοντας την παγκόσμια οικονομία και τις πληθωριστικές πιέσεις.

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Η διεθνής τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά τους τελευταίους δύο μήνες, καθώς η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας.

Η απότομη άνοδος της τιμής του αργού τύπου Brent πυροδοτήθηκε από την είδηση ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν με πυραύλους και drones σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, τα Encelia και Layla, στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο ένα από τα δύο πλοία, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι τα δεξαμενόπλοια παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν πρόσφατα κατά των σαουδαραβικών λιμένων.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Σκάφη πλέουν κοντά στις ακτές του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στην Υεμένη, στις 2 Απριλίου 2026. REUTERS

Γιατί αγωνιούν οι αγορές: Η Σαουδική Αραβία διοχέτευσε στην Ερυθρά τις εξαγωγές πετρελαίου για να αποφύγει το Ορμούζ

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η Σαουδική Αραβία είχε διοχετεύσει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της μέσω του λιμανιού του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ — όπου οι στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν παραλύσει τη ναυσιπλοΐα. Με το νέο μέτωπο που ανοίγει στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, οι διεθνείς αγορές εκφράζουν σοβαρούς φόβους για διπλή ασφυξία στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς αργού.

Η τιμή του Brent, η οποία είχε φτάσει στο υψηλό των $126 τον Απρίλιο και είχε υποχωρήσει έως και τα $71 στις αρχές Ιουλίου εν μέρει λόγω ελπίδων για εκεχειρία, ακολουθεί πλέον ξανά ανοδική τροχιά. Η κατάρρευση του μνημονίου συνεννόησης (MoU) μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο επανέφεραν την έντονη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι εφόσον οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα συνεχιστούν και τα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου για τα δεξαμενόπλοια αυξηθούν περαιτέρω, οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να κινηθούν προς ακόμα υψηλότερα επίπεδα, επιβαρύνοντας εκ νέου την παγκόσμια οικονομία και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τάνκερ αλλάζουν πορεία υπό τον φόβο επιθέσεων

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου τροφοδοτούν τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και ασκούν πίεση στους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του Τραμπ εν όψει των εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση του αποκλεισμού της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθι, αρκετά δεξαμενόπλοια άλλαξαν πορεία για να αποφύγουν το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, κατευθυνόμενα προς τα βόρεια μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ακολουθώντας ενδεχομένως μια πολύ μακρύτερη και πιο δαπανηρή διαδρομή για να φτάσουν στους πελάτες τους στην Ασία, πλέοντας γύρω από την Αφρική.

Δύο κινεζικά υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν συνολικά 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου προσπαθούσαν την Πέμπτη να εξέλθουν από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Η απειλή των Χούθι να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά τον πόλεμο και να επιβαρύνει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, δηλώνουν νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ.