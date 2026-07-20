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Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν σήμερα καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, καθώς ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε την ένατη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο με τη σειρά του έπληξε στόχους σε ολόκληρη την περιοχή.

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Μόνο ελάχιστα πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή, ενώ αναφέρθηκε ότι ένα εξ αυτών είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

«Όσο περισσότερο παραμένουν κλειστά τα Στενά και κλιμακώνεται ο πόλεμος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να χρειαστεί οι τιμές του πετρελαίου να ανέλθουν στα 150 δολάρια το βαρέλι, ώστε να μειωθεί η ζήτηση και να εξισορροπηθεί με το πλήγμα στην προσφορά», δήλωσε ο Shane Oliver, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων AMP.

«Αυτό δεν αποτελεί το βασικό μας σενάριο, αλλά ενέχει σημαντικό κίνδυνο».

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent (LCOc1) ενισχύθηκε κατά 2,6%, φτάνοντας τα 90,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (CLc1) σημείωσε άνοδο 2,3%, στα 84,39 δολάρια.

Η απότομη αύξηση του κόστους των καυσίμων αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, οδηγώντας τις αγορές παραγώγων να προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve συνολικού ύψους 29 μονάδων βάσης έως το τέλος του έτους.

«Η πρόβλεψή μας κάνει λόγο για μια πιο σταδιακή στροφή προς αύξηση των επιτοκίων από τη Fed το 2027, ωστόσο η ισορροπία των κινδύνων μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση μιας νωρίτερης από την αναμενόμενη αύξησης», δήλωσε ο Bruce Kasman, επικεφαλής οικονομολόγος της JPMorgan, επισημαίνοντας την πρόσφατη στροφή της ρητορικής της Fed προς μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική (hawkish στάση).