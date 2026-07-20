Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται για ένατη συνεχή ημέρα, με τις αμερικανικές δυνάμεις να πλήττουν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και δίκτυα επικοινωνιών.

Το μεικτό διοικητήριο των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι επιδρομές αποσκοπούν στη μείωση των ιρανικών ικανοτήτων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων σε Ιορδανία και Συρία, καθώς και την ακινητοποίηση δύο δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ.

Παρά την κλιμάκωση και την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματικές λύσεις.

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Για έννατη συνεχόμενη ημέρα συνεχίστηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εν μέσω της κατ’ αρχήν συμφωνίας των δυο χωρών που προβλέπει κατάπαυση πυρός και προφανώς πλέον αποτελεί κενό γράμμα.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι «τα πλήγματα θα συνεχίσουν να φθείρουν περαιτέρω ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ».

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Όπως αναφέρει η CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις μεταξύ άλλων στοχοποιήσανκέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε πως Οι νυχτερινές επιδρομές «στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας αφού άρχισε ένα «νέο κύμα» βομβαρδισμών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε, επικαλούμενο κατοίκους, πως ακούγονται εκρήξεις στη Σιρίκ. Ανέφερε επίσης ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Κοναράκ και ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη Σαμπαχάρ.

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Το δίκτυο Press TV ανέφερε πως μέσα στη νύχτα ήταν σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα στην Ταμπρίζ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε πως ακούστηκαν εκρήξεις στη Μπαντάρ Μασάρ και στην Μπαντάρ Ιμάμης Χομεϊνί.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν την ανάπτυξη επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών.

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Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στην περιοχή μεταφέρονται μαχητικά F-16 από τη Γερμανία και F-35 από τη Βρετανία, καθώς και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι αποτελεί ένδειξη προετοιμασίας της Ουάσιγκτον για πιθανή επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης.

U.S. Central Command (CENTCOM) has completed its ninth consecutive night of strikes against Iran, targeting military command centers, air defenses, coastal surveillance sites, and communications networks in an effort to further degrade the Islamic Revolutionary Guard Corps'… https://t.co/R3Vd86csPr pic.twitter.com/VqcQO1nyqI Advertisement July 20, 2026

Η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Συρία και Ιορδανία

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, όπως σημειώνει η ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Αργά την περασμένη νύχτα, δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια (…) που προσπαθούσαν να εισέλθουν και να εξέλθουν από την μη ασφαλή και επικίνδυνη νότια πορεία του στενού του Ορμούζ ανατινάχθηκαν και ακινητοποιήθηκαν», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκαν το IRIB και το Tasnim.

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Επίσης, ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση ενώ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι επιτέθηκαν και σε «κέντρο διοίκησης του εχθρού» στην Ατ Τανφ, στη Συρία.

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Οι Φρουροί διεξήγαγαν «αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον κέντρου διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, σε αντίποινα για το αίμα των στρατιωτών που έπεσαν μάρτυρες στην Ιρανσάρ», πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφερε το πρακτορείο IRNA.

Από την ιρανική πλευρά επισημάνθηκε ακόμη ότι καταρρίφθηκαν άλλο δύο αμερικανικά drone επιτήρησης τύπου MQ-9.

Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν «στον εισβολέα αμερικανικό στρατό» και βρίσκονταν «στο αεροδρόμιο Άκαμπα» στοχοποιήθηκαν από «βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά», διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB.

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Εν τω μεταξύ, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά του αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών drone εναντίον της επικράτειας του εμιράτου.

Τραμπ: Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά

Ο δε αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Κυριακή το βράδυ ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, ιδίως για να εκδικηθούν τους θανάτους αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις, πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες», δήλωσε ο κ. Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον αφού παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος διεξήχθη σε προάστιο της Νέας Υόρκης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αξίωσε χθες Κυριακή η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των ΗΠΑ, για να «προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα» στο στενό του Ορμούζ.

«Είναι σαφές ότι το Ιράν, τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι στο Ιράν, θέλουν να ελέγξουν το στενό και να το χρησιμοποιήσουν ως μοχλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τις Φιλιππίνες, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή συνάντηση.

«Οι ΗΠΑ θα κάνουν, και θα συνεχίσουν να κάνουν, αυτό που χρειάζεται για να προστατεύσουν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αλλά κι άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συνεισφέρουν βοήθεια για να μοιραστεί το βάρος, είτε πρόκειται για υλικό είτε για χρηματοδότηση», συνέχισε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θεωρεί πως υπάρχει ακόμη πιθανότητα διπλωματικής εξόδου από τον πόλεμο, ο κ. Ρούμπιο απάντησε «είμαστε πάντα ανοιχτοί στη διπλωματία».

«Δεν μπορούμε να έχουμε μνημόνιο συνεννόησης που παραμένει ζωντανό αν παραβιάζουν τους όρους του», υποστήριξε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στην καταρχήν συμφωνία που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και υποτίθεται πως άνοιγε τον δρόμο για διαπραγματεύσεις ώστε να καταλήξουν στον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών αλλά έγινε κομματάκια όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες στις αρχές Ιουλίου.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντα ανοικτές σε διπλωματική λύση. Το έχουμε αποπειραθεί πολλές φορές με το Ιράν και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε», συμπλήρωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.