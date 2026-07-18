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Ο πρώην σύντροφός της, Λόρενς Ρέμσεν, είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της το 1982, παρόλο που η σορός της δεν είχε εντοπιστεί τότε.

Τα λείψανα που βρέθηκαν το 1981 σε ερημική περιοχή ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα μέσω ανάλυσης DNA και οδοντιατρικών αρχείων από εξειδικευμένο εργαστήριο.

Η οριστική ταυτοποίηση της Γκάστον επιβεβαιώνει την τύχη της μετά από 45 χρόνια, ενώ ο Ρέμσεν παραμένει φυλακισμένος εκτίοντας την ποινή του.

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Μια υπόθεση θρίλερ που παρέμενε άλυτη για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στις ΗΠΑ έφτασε στο τέλος της. Οι αρχές της Καλιφόρνια ταυτοποίησαν τα λείψανα της Θέλμα Γκάστον, μιας 80χρονης εκατομμυριούχου από το Λος Άντζελες που εξαφανίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες το 1981 και θεωρήθηκε θύμα δολοφονίας.

Ο πρώην σύντροφος της Γκάστον, Λόρενς Ρέμσεν, είχε καταδικαστεί ήδη από το 1982 για τη δολοφονία της, παρότι το σώμα της δεν είχε βρεθεί.

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Το χρονικό

Η Γκάστον, η περιουσία της οποίας υπολογιζόταν τότε στα 20 εκατομμύρια δολάρια, εθεάθη για τελευταία φορά στις 28 Ιουνίου 1981. Στην πόρτα του σπιτιού της βρέθηκε ένα σημείωμα που έγραφε ότι είχε βγει για να ψάξει τη γάτα της, η οποία είχε χαθεί.

Remains of murder victim found in 1981 identified as missing California millionaire https://t.co/Mp6wArbJuF July 17, 2026

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν και άλλες επιστολές, υποτίθεται γραμμένες από την ίδια, που ανέφεραν ότι μεταβίβαζε τη διαχείριση της περιουσίας της στον 39χρονο τότε Λόρενς Ρέμσεν, επειδή «όλοι κυνηγούν τα λεφτά μου» και ότι σκόπευε «να ζήσει τη ζωή της και κανείς δεν θα τη σταματούσε».

Ωστόσο, το περιεχόμενο των επιστολών δεν ταίριαζε καθόλου με τον χαρακτήρα της. Ο ανιψιός και στενός της συνεργάτης, Τζον Μίτρικ, την περιέγραψε στην αστυνομία ως μια «σκληρή και δεινή επιχειρηματία που έβγαλε μια περιουσία αγοράζοντας ακίνητα από πλειστηριασμούς».

Όπως αποδείχθηκε, οι υπογραφές της Γκάστον ήταν πλαστές και είχαν επικυρωθεί με κλεμμένη σφραγίδα συμβολαιογράφου. Οι έρευνες στράφηκαν γρήγορα στον Ρέμσεν, έναν πρώην πωλητή χαλιών που είχε έρθει κοντά της και, σύμφωνα με φίλους τους, διατηρούσε σχέση μαζί της.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι ο Ρέμσεν προσπαθούσε να αποκτήσει τον έλεγχο της περιουσίας της Γκάστον και είχε επιχειρήσει να πουλήσει ακίνητά της αξίας άνω του 1 εκατ. δολαρίων. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης τη Mercedes της στο διαμέρισμά του.

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Ο ίδιος εξαφανίστηκε όσο η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη και συνελήφθη αργότερα, όταν προσπάθησε να περάσει από το Μεξικό στο Τέξας.

Missing multimillionaire, 80, ID'd as body found in Southern California shallow grave 45 years ago https://t.co/eWxmwv8Qy9 pic.twitter.com/D4JQOKQByy — New York Post (@nypost) July 17, 2026

Κατά τη δίκη, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι είχε σχεδιάσει τη δολοφονία και εξαφάνισε το σώμα της για να οικειοποιηθεί την περιουσία της. Ο Ρέμσεν έδωσε διαφορετική εκδοχή, ισχυριζόμενος ότι η Γκάστον πέθανε από φυσικά αίτια και ότι εκείνος πέταξε το σώμα της στη θάλασσα, ώστε να προσποιηθεί πως ήταν ακόμη ζωντανή και να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

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Το δικαστήριο δεν πείστηκε και τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Το τέλος του μυστηρίου

Τον Νοέμβριο του 1981, λίγους μήνες μετά την εξαφάνιση της Γκάστον, ένας άνθρωπος που μάζευε ξύλα βρήκε ανθρώπινα λείψανα σε ερημική και δύσβατη περιοχή της νότιας Καλιφόρνια.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση και οι αρχές δεν κατάφεραν τότε να προσδιορίσουν την ταυτότητα της γυναίκας. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η υπόθεση παρέμενε στα αρχεία ως υπόθεση αγνώστων στοιχείων.

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Αν και η δικαστική υπόθεση είχε κλείσει, το τι απέγινε το σώμα της Γκάστον παρέμενε μυστήριο για 45 χρόνια, με τη σορό να είναι καταγεγραμμένη στα αρχεία απλώς ως «Jane Doe» (αγνώστων στοιχείων).

Η ανατροπή έγινε όταν το Γραφείο του Ιατροδικαστή της κομητείας Ρίβερσαϊντ έλαβε ειδική κρατική χρηματοδότηση για τη διαλεύκανση παλαιών υποθέσεων. Τον Νοέμβριο του 2024 έγινε εκταφή των λειψάνων. Τα δείγματα DNA στάλθηκαν στο εξειδικευμένο εργαστήριο Othram στο Τέξας, όπου οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πλήρες γενετικό προφίλ.

Σε συνδυασμό με τα οδοντιατρικά αρχεία, οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσημα την ταυτότητα της Τέλμα Γκάστον. «Αυτή η ταύτιση διασφαλίζει ότι στην κ. Γκάστον επιστρέφεται το όνομά της —και η ιστορία της—», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη.

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Η ταυτοποίηση δεν αλλάζει την καταδίκη για τη δολοφονία της, αλλά δίνει οριστική απάντηση στο ερώτημα τι απέγινε μετά την εξαφάνισή της.

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Ο δολοφόνος της, Λόρενς Ρέμσεν, είναι σήμερα 83 ετών και εκτίει την ποινή του στις κρατικές φυλακές του Τσίνο στην Καλιφόρνια. Του έχει αρνηθεί η αποφυλάκιση υπό όρους τέσσερις φορές, με την πιο πρόσφατη να είναι τον Ιούλιο του 2025, ενώ η επόμενη ακρόασή του έχει οριστεί για το 2028.