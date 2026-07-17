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Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ροτζιέρο δεν ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας, καθώς πυροβόλησε τους δράστες ενώ εκείνοι απομακρύνονταν από το κατάστημα.

Ο καταδικασθείς ανακοίνωσε ότι θα παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αρχές, ενώ πολιτικά πρόσωπα και μέλη της κυβέρνησης ξεκίνησαν διαδικασίες συλλογής υπογραφών για την απονομή χάριτος.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι η χάρη αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητά του, την ώρα που νομικοί αναλυτές τονίζουν ότι η αυτοδικία παραμένει παράνομη πρακτική.

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Η υπόθεση του Ιταλού κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση στην Ιταλία, μετά την οριστική καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης 14 ετών και 9 μηνών για τη δολοφονία δύο ληστών. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ανακοίνωσε την απόφασή του το βράδυ της Τετάρτης, με τον 72χρονο Ροτζιέρο να γνωστοποιεί πως θα παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό που οδήγησε στην καταδίκη του σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2021, στο κοσμηματοπωλείο του στο Γκριντζάν Καβούρ, στην περιφέρεια Πεδεμόντιο. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο κατάστημα και προχώρησαν σε ληστεία. Όταν οι δράστες ολοκλήρωσαν την πράξη τους και βγήκαν από το κατάστημα, αρχίζοντας να απομακρύνονται, ο Ροτζιέρο πήρε το νόμιμα κατεχόμενο περίστροφό του και τους πυροβόλησε.

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Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν οι Τζουζέπε Ματζαρίνο και Αντρέα Σπινέλι, ενώ ο τρίτος συνεργός τους, Αλεσάντρο Μόντικα, τραυματίστηκε.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, καταγράφει ολόκληρη την εξέλιξη του περιστατικού. Στο υλικό φαίνεται τόσο η εισβολή των ληστών στο κοσμηματοπωλείο όσο και η καταδίωξή τους από τον Ροτζιέρο, ο οποίος εμφανίζεται να τρέχει πίσω τους κρατώντας το όπλο του.

Η απόφαση της ιταλικής Δικαιοσύνης βασίστηκε στο γεγονός ότι ο κοσμηματοπώλης πυροβόλησε θανάσιμα τους δύο άνδρες ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο και δεν αποτελούσαν πλέον άμεση απειλή για τη ζωή του. Για τον λόγο αυτό, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε περίπτωση νόμιμης άμυνας.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης δεν έγιναν δεκτοί. Οι δικηγόροι του Ροτζιέρο είχαν υποστηρίξει ότι ο πελάτης τους ενήργησε υπό καθεστώς έντονης ψυχικής σύγχυσης, χωρίς όμως αυτό να αλλάξει την τελική κρίση της Δικαιοσύνης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον 72χρονο, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «πάρα πολύς κόσμος είναι στο πλευρό του Μάριο Ροτζιέρο» και πως όλοι μαζί θα ζητήσουν να του απονεμηθεί χάρη.

Συγκεντρώνουν υπογραφές για χάρη

Παράλληλα, στο ιταλικό κοινοβούλιο, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν διαδικασία συλλογής υπογραφών από βουλευτές, γερουσιαστές αλλά και πολίτες, με αίτημα την απονομή χάριτος στον κοσμηματοπώλη.

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Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ανέφερε ότι θεωρεί πως πρέπει να εξεταστεί κάθε δυνατή επιλογή, ώστε ο Ροτζιέρο να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του.

🚨 Another absolutely scandalous ruling in Italy 🇮🇹



Mario Roggero, a jeweler who kil!ed armed robbers inside his store, has been definitively sentenced to 14 years and 9 months in prison!



Along with an order to pay compensation to the robbers’ families that could ultimately… https://t.co/juEt3ECHYj pic.twitter.com/rAF5Em798f — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 16, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο Νόρντιο φέρεται μάλιστα να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με πιθανή απονομή χάριτος.

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Στις εξελίξεις παρενέβη και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης σε συνάντηση. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιταλός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του εκάστοτε προέδρου της Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί γνωστοί αναλυτές και νομικοί επισημαίνουν ότι στην Ιταλία η αυτοδικία δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμη πρακτική. Όπως σημειώνουν, μετά από τρεις διαδοχικές καταδικαστικές αποφάσεις, θεωρείται τουλάχιστον ασυνήθιστο να ζητείται άμεση απονομή χάριτος σε έναν πολίτη που κρίθηκε δικαστικά υπεύθυνος για δύο ανθρωποκτονίες.

Με πληροφορίες από Reuters

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