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Ο 28χρονος σύντροφός της, Άχμαντ Αλσακέρ, φέρεται να διέφυγε στην Τουρκία λίγες ώρες πριν από την αποκάλυψη του εγκλήματος.

Το θύμα είχε εκφράσει την πρόθεση να πάρει διαζύγιο, καθώς ο 28χρονος την πίεζε επανειλημμένα για την καταβολή χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα δέχθηκε επίθεση με αντικείμενο πριν στραγγαλιστεί, ενώ η παρουσία του συντρόφου της στον χώρο δυσκολεύει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 43χρονης Τζέιμι Κάρνεϊ, της Αμερικανίδας μητέρας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Ιρλανδία, με τις Αρχές να εστιάζουν στον 28χρονο σύντροφό της με καταγωγή από την Παλαιστίνη, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα λίγες ώρες πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα και ταξίδεψε στην Τουρκία.

Η 43χρονη ήθελε να πάρει διαζύγιο από τον Παλαιστίνιο σύζυγό της

Σύμφωνα με την Irish Sun, τους τελευταίους μήνες ο 28χρονος Άχμαντ Αλσακέρ πίεζε τη γυναίκα και της ζητούσε χρήματα, με αποτέλεσμα η Κάρνεϊ να έχει αποφασίσει να βάλει τέλος στη σχέση τους.

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Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μία εβδομάδα πριν τη δολοφονία, η 43χρονη αποκάλυψε σε έναν φίλο ότι ο 28χρονος της είχε ζητήσει 5.700 δολάρια.

🚨 HOLY SMOKES. This New York mother was m*rdered in Ireland by 3rd world migrant Ahmad Al-Saqar — whose asylum application was DENIED — after they became a couple



And he asked her for $6,000 one week before the killing.



She met him at a pro-Palestine protest…



The… pic.twitter.com/RlOeYOHOxa July 13, 2026

Κατά τις τελευταίες πληροφορίες το ζευγάρι είχε παντρευτεί σε ισλαμική τελετή μέσα στο 2026 με τον 28χρονο να δημοσιεύει το βίντεο στα social media, αφού πρώτα είχαν γνωριστεί σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης. Στο βίντεο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ιρλανδίας, έγραψε «η νύφη μου και η πριγκίπισσά μου» με φίλο του να περιγράφει «μου είπε ότι είχαν πάει στο τζαμί και δέχτηκαν να είναι σύζυγοι. Στο Ισλάμ, όταν παντρεύεσαι, πρέπει να ενημερώνεις όλους τους ανθρώπους ότι είσαι σύζυγος».

Ο θάνατος της 43χρονης μητέρας ενός 13χρονου κοριτσιού ήταν άγριος, καθώς η τελευταία εκτίμηση αστυνομικών που επικαλείται η Irish Sun, είναι ότι πρώτα τη χτύπησε με καπάκι από καζανάκι και στη συνέχεια την έπνιξε, με τον ιατροδικαστή να ορίζει ως επίσημη αιτία θανάτου την ασφυξία.

Migrant who fled Ireland after murder of NY mom Jamey Carney arrested in Jordan https://t.co/8uEbymRB9k pic.twitter.com/pgiN9XNwNU — New York Post (@nypost) July 13, 2026

«Χτυπήθηκε με το βαρύ καπάκι μιας λεκάνης τουαλέτας και το σώμα της κρύφτηκε κάτω από μια κουβέρτα στην κρεβατοκάμαρά της. Είναι ένας σοκαριστικός τρόπος να αφαιρέσεις τη ζωή οποιουδήποτε», δήλωσε αστυνομική πηγή στην Irish Sun.

Ο Αλσακέρ φέρεται να ήταν από τα τελευταία πρόσωπα που είδαν ζωντανή την 43χρονη, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε περάσει μαζί της την Κυριακή και τη Δευτέρα πριν από τη δολοφονία.

Η σχέση τους είχε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, αφού γνωρίστηκαν σε τοπική διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επειδή ο 28χρονος επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της 43χρονης, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η παρουσία γενετικού υλικού του στον χώρο δεν θα αποτελεί από μόνη της αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει την έρευνα.