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Το άψυχο σώμα της γυναίκας εντόπισε η ανήλικη κόρη της, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον εικοσιοκτάχρονο σύντροφό της, Αχμάντ Αλσακέρ, ως βασικό ύποπτο.

Ο ύποπτος επιβιβάστηκε σε πτήση για την Κωνσταντινούπολη πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα, με τις αρχές να εξετάζουν τις διασυνδέσεις του σε διεθνές επίπεδο.

Ο Αλσακέρ είχε εισέλθει στην Ιρλανδία το 2024 καταθέτοντας αίτηση ασύλου, έχοντας προηγουμένως διαμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία.

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Οι Αρχές της Ιρλανδίας προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης Τζέιμι Κάρνεϊ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε, έχοντας προηγουμένως ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με την ιρλανδική αστυνομία, βασικός ύποπτος είναι ο 28χρονος σύντροφός της, ο μετανάστης Αχμάντ Αλσακέρ.

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BREAKING: “Asylum Seeker” on the run after American woman beaten to death in Ireland.



Jamey Carney, a 43-year-old American originally from New York, was found beaten to death in her home in County Kerry, where she had lived for around 5 years with her teenage daughter.



A Middle… pic.twitter.com/kvxD3aybtj — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) July 9, 2026

Η σορός της 43χρονης βρέθηκε κάτω από ένα πάπλωμα, ενώ το υπνοδωμάτιο ήταν γεμάτο αίματα. Η Κάρνεϊ έφερε σοβαρά και θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκλήθηκαν από ιδιαίτερα βίαιη επίθεση.

Το άψυχο σώμα της γυναίκας, η οποία καταγόταν από τη Νέα Υόρκη, εντόπισε το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου η 13χρονη κόρη της, πάνω στο κρεβάτι του σπιτιού.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στον 28χρονο Αχμάντ Αλσακέρ, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το πρωί της Τρίτης επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με προορισμό το Δουβλίνο, πριν γίνει γνωστός ο θάνατος της 43χρονης. Από εκεί ταξίδεψε αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη.

Murdered Mum Jamey Carney Named Locally as Gardaí Hunt Middle Eastern Asylum Seeker in Killarney Killing



Jamey Carney, an American woman who had been living in Killarney, Co Kerry for the past five years, was found dead in her home.



Gardaí are now searching for a man in his… pic.twitter.com/HLf5xeRjv2 — SnDMedia (@SnDMediaNews) July 8, 2026

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις πιθανές επαφές του τόσο στην Τουρκία όσο και στη Γαλλία, όπου είχε ζήσει στο παρελθόν, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τελικός προορισμός του να ήταν είτε η Συρία είτε η Ιορδανία.

Ο Αλσακέρ είχε φτάσει στην Ιρλανδία το 2024, όπου υπέβαλε αίτηση ασύλου. Παράλληλα, οι Αρχές εκτιμούν ότι πριν εγκατασταθεί στο Δουβλίνο είχε διαμείνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από The New York Post