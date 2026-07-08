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Ο καταδικασθείς χορηγούσε θανατηφόρα σκευάσματα χωρίς συγκατάθεση και επιχειρούσε να καλύψει τα ίχνη του προκαλώντας πυρκαγιές στα σπίτια των θυμάτων.

Ο ίδιος ομολόγησε τις πράξεις του κατά τη διάρκεια της δίκης, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι ασθενείς θα ανακουφίζονταν από τα βάσανά τους.

Οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για επιπλέον 76 υποθέσεις θανάτων που ενδέχεται να συνδέονται με την παράνομη δράση του γιατρού.

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Ένας Γερμανός γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία 15 ασθενών του, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Δικαστήριο του Βερολίνου έκρινε την Τετάρτη ένοχο τον 41χρονο άνδρα, ο οποίος αναφέρεται ως Γιοχάνες Μ., για τις δολοφονίες 12 γυναικών και τριών ανδρών, οι οποίες φέρεται να διαπράχθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2024.

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Ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες δολοφονίες ενδέχεται να αποτελούν μόνο «την κορυφή του παγόβουνου». Οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για δεκάδες ακόμη περιστατικά που συνδέονται με τον ίδιο γιατρό.

Τα θύματα του 41χρονου ήταν ηλικίας από 25 έως 94 ετών. Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση υγείας, όμως, σύμφωνα με τις Αρχές, ο θάνατός τους δεν ήταν άμεσος ή αναμενόμενος. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια επισκέψεών του στα σπίτια των ασθενών, ο γιατρός τους χορηγούσε, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, έναν θανατηφόρο συνδυασμό φαρμάκων, ο οποίος οδηγούσε στον θάνατό τους.

Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, οι Αρχές ανέφεραν ότι ο Γιοχάνες Μ. επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του προκαλώντας πυρκαγιές στα σπίτια των θυμάτων.

Οι τελευταίες δολοφονίες πριν από τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τον Ιούλιο του 2024, λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο γιατρός φέρεται να σκότωσε δύο ασθενείς μέσα στην ίδια ημέρα.

Το πρώτο θύμα ήταν ένας 75χρονος άνδρας, στο σπίτι του στο κέντρο του Βερολίνου. Λίγες ώρες αργότερα, φέρεται να δολοφόνησε μια 76χρονη γυναίκα σε κοντινή περιοχή. Ο γιατρός προσπάθησε στη συνέχεια να βάλει φωτιά στο σπίτι της γυναίκας, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Η δίκη διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και για μεγάλο μέρος της διαδικασίας ο 41χρονος παρέμεινε σιωπηλός, χωρίς να τοποθετηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

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Τον περασμένο μήνα, ωστόσο, προχώρησε σε ομολογία, παραδεχόμενος ότι «σκότωσε ανθρώπους».

Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι είχε πείσει τον εαυτό του πως οι πράξεις του ήταν σωστές, καθώς πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο τους απάλλασσε από «τα βάσανα και την αναπηρία». «Σε όλη αυτή την πορεία, πίστευα ότι αυτό ήταν το καλύτερο για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου.

Έρευνα για ακόμη 76 υποθέσεις

Παρά την καταδίκη του για τις 15 δολοφονίες, οι Αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Οι εισαγγελείς ερευνούν αυτή τη στιγμή 76 επιπλέον υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με τη δράση του.

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Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι, εφόσον αποδειχθούν και αυτές οι περιπτώσεις, η υπόθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κατά συρροή δολοφονιών στην ιστορία της Γερμανίας.

Με πληροφορίες από BBC, DW.com

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