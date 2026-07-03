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Η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους, η οποία αποφασίστηκε κατόπιν συνομιλιών μεταξύ του 38χρονου προπονητή και των στελεχών της.

Μαζί με τον Νάγκελσμαν αποχωρούν από την ομοσπονδία και οι δύο βοηθοί του, Μπένιαμιν Γκλούκ και Μπένιαμιν Χούμπνερ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποτελεί τον βασικό στόχο της ομοσπονδίας για τη διαδοχή του και σύντομα αναμένονται οι επίσημες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

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Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, κλήθηκε να παραιτηθεί μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας από το Μουντιάλ 2026, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB), προσθέτοντας ότι ο 38χρονος είχε συμφωνήσει να αποχωρήσει μετά από συνομιλίες με ανώτερα στελέχη του γερμανικού ποδοσφαίρου.

«Η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ευχαριστεί θερμά τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν για το έργο του από τον Σεπτέμβριο του 2023. Χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αφοσίωσης και εξαιρετική φιλοδοξία. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι επίσης ένα εξαιρετικά υπεύθυνο και ειλικρινές άτομο, το οποίο όλοι εκτιμούμε», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ.

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«Τις τελευταίες ημέρες, από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε, αφιέρωσα πολύ χρόνο στο να σκεφτώ και να μιλήσω με άτομα που μου είναι κοντά, τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στο πλαίσιο της ομοσπονδίας. Αυτή η απόφαση δεν ήταν καθόλου εύκολη. Η κορυφαία μου προτεραιότητα ήταν πάντα η επιτυχία της ομάδας. Μετά από μια τόσο πικρή απογοήτευση, η ομάδα αξίζει την ευκαιρία για μια νέα, ανεμπόδιστη αρχή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προπονητικό μου επιτελείο, το βοηθητικό προσωπικό και όλους στην ομοσπονδία που μας στήριξαν, ειδικά τους παίκτες, με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ σε κλίμα εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω επίσης στους οπαδούς. Μας στηρίξατε, πιστέψατε σε εμάς και μας δώσατε ενέργεια, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Λυπάμαι βαθιά και με πονάει το γεγονός ότι σας απογοητεύσαμε και δεν καταφέραμε να σας προσφέρουμε περισσότερες ποδοσφαιρικές βραδιές σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σας άξιζε πολύ περισσότερα!», δήλωσε ο 38χρονος τεχνικός.

Μαζί με τον προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν, θα αποχωρήσουν από την Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και οι δύο βοηθοί του, ο Μπένιαμιν Γκλούκ και ο Μπένιαμιν Χούμπνερ.

No.1 στόχος της γερμανικής ομοσπονδίας, για το πόστο του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Γερμανίας είναι ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ είχε μια ρήτρα αποχώρησης στο συμβόλαιό του με τη Red Bull για μια θέση στην Εθνικής Γερμανίας, την οποία είχε αποδεχτεί προφορικά όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του εκεί.

Σύμφωνα με το Sky Sports, σύντομα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις, ανάμεσα στην DFB και τον Κλοπ.