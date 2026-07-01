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Η υπομονή φαίνεται πως εξαντλήθηκε στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. Ο αποκλεισμός στη διαδικασία των πέναλτι δεν προκάλεσε μόνο απογοήτευση, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της «Νασιοναλμάνσαφτ».

Μερίδα του γερμανικού Τύπου θεωρεί πως η αποτυχία αυτή δεν αφήνει κανένα περιθώριο συνέχισης της ίδιας πορείας, ζητώντας την αποχώρηση του 38χρονου τεχνικού και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιούργκεν Κλοπ.

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Ο Γιούργκεν Κλοπ εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στους πάγκους, εφόσον υπάρξει επίσημη κρούση από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB). Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αφού για πολλούς, ο Γιούργκεν Κλοπ αποτελεί την ιδανική επιλογή.

🚨🇩🇪 Jürgen Klopp would be open to considering return to management if German Federation decide to call him.



Nagelsmann wants to stay but final decision in DFB hands, Klopp would be open to listening and keen on project.



🎥 https://t.co/cBTE2ezZfB pic.twitter.com/X2p0PBXnGP July 1, 2026

Συγκεκριμένα, ο Κλοπ θα εξέταζε σοβαρά μια πρόταση επιστροφής στην ενεργό προπονητική δράση, αν η DFB αποφασίσει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Παρότι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν επιθυμεί να παραμείνει στη θέση του, η τελική απόφαση για το μέλλον του πάγκου της εθνικής Γερμανίας ανήκει στην Ομοσπονδία.

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ φέρεται να είναι θετικός στο να ακούσει ένα πιθανό πλάνο συνεργασίας και να εξετάσει σοβαρά ένα project που θα τον έπειθε να επιστρέψει στην ενεργό δράση, μετά την αποχώρησή του από το σύλλογο της Premier League.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάρτηση του Νικολό Σίρα:

#Germany Football Federation are ready to open talks with Jurgen #Klopp for the coach role. From Flop (#Nagelsmann) to Klopp it could be a short step… #transfers https://t.co/DiztUieAja — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2026