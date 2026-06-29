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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην πόλη Στάντε της Γερμανίας. Όπως μεταδίδει το Reuters, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε

Προς το παρόν τα αίτια των πυροβολισμών είναι άγνωστα. Η αστυνομία δήλωσε ότι διεξάγει μεγάλη επιχείρηση σε περιοχή έξω από το κέντρο της πόλης, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.

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WATCH: Heavy police presence after at least 5 shot dead at ‘youth institution’ in Stade, Germany pic.twitter.com/aLvqZng94F — Rapid Report (@RapidReport2025) June 29, 2026

Ορισμένοι πολίτες τραυματίστηκαν, αλλά δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό. Το Στάντε έχει περίπου 50.000 κατοίκους και βρίσκεται δυτικά του Αμβούργου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η επίθεση. Με επίσημη ανάρτησή της στο X, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Λίνεμπουργκ απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τους πολίτες, ζητώντας τους να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη τοποθεσία για τη δική τους ασφάλεια και για τη διευκόλυνση των ερευνών. Στο σημείο βρίσκεται, αυτή την ώρα, πολύ μεγάλη δύναμη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και διασωστών.