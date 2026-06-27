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Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ανήλικου, ο οποίος δεν γνώριζε κολύμπι, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω ανησυχητικής αύξησης αντίστοιχων τραγικών συμβάντων στη χώρα.

Η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών κατέγραψε 393 πνιγμούς εντός του 2025, επισημαίνοντας πως η πλειονότητα των θυμάτων είναι άνδρες με αυξημένη τάση ανάληψης κινδύνων.

Οι αρμόδιοι φορείς απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την κολύμβηση χωρίς παρέα σε λίμνες και ποτάμια.

Παράλληλα, πολλές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης καταγράφουν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να σημειώνει νέα ρεκόρ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

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Έντονη συγκίνηση και σοκ προκαλεί στη Γερμανία ο θάνατος ενός 6χρονου παιδιού από πνιγμό, την ώρα που αναζητούσε λίγη δροσιά εν μέσω ακραίου κύματος ζέστης.

Η χώρα καταγράφει ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει την Παρασκευή τους 41,3 βαθμούς Κελσίου στο Ζααρμπρίκεν, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι Αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις προς όσους επιλέγουν να κολυμπήσουν, τονίζοντας ότι τα θανατηφόρα περιστατικά σε νερά παρουσιάζουν αυξητική τάση.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας BILD, το 6χρονο παιδί είχε μεταβεί για μπάνιο στη λίμνη Χέρνε, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, όπου και χάθηκαν τα ίχνη του για αρκετές ώρες. Αργότερα, οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν τον εντοπισμό της σορού του, επισημαίνοντας ότι το παιδί δεν ήξερε κολύμπι.

Η τραγωδία αυτή έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων περιστατικών στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, την προηγούμενη εβδομάδα έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό ένας 16χρονος, καθώς και δύο αδέλφια ηλικίας 14 και 19 ετών.

Παράλληλα, στο κανάλι Ρήνου – Χέρνε, ένας 20χρονος αποφάσισε να βουτήξει στο νερό μετά από προπόνηση τρεξίματος για να δροσιστεί. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης και τελικά ανασύρθηκε νεκρός.

Τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αντίστοιχα δυστυχήματα κολύμβησης στις περιοχές Έσσεν, Χέξτερ, Πάντερμπορν, Ζάσενμπεργκ, Κλέβε και στη λίμνη Τσούλπιχ.

Η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών αναφέρει ότι μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 393 πνιγμοί στη χώρα, αριθμός μειωμένος κατά 18 περιστατικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Από αυτούς, οι 282 σημειώθηκαν σε ποτάμια και λίμνες.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός πνιγμών, με συνολικά 69 θανάτους. Επιπλέον, το 82% των ανθρώπων που πνίγηκαν το 2025 ήταν άνδρες.

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Ο ερευνητής του Κέντρου Harding για την Παιδεία σε Θέματα Κινδύνου, Φέλιξ Ρέμπιτσεκ, εξήγησε στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ότι η αυξημένη παρουσία ανδρών στα στατιστικά δεν είναι τυχαία. Όπως ανέφερε, οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοχή στον κίνδυνο, ενώ συχνά επηρεάζει και η συμπεριφορά πριν από την είσοδο στο νερό, όπως η κατανάλωση αλκοόλ.

Η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών υπενθυμίζει εδώ και ημέρες στους πολίτες να μην υποτιμούν τους κινδύνους σε λίμνες και ποτάμια, να αποφεύγουν την κολύμβηση χωρίς παρέα και να φροντίζουν να δροσίζουν σταδιακά το σώμα τους πριν μπουν στο νερό. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, τα ποτάμια και οι λίμνες μπορεί να φαίνονται ασφαλή, ωστόσο μπορούν να μετατραπούν σε απειλή για τη ζωή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Την ίδια στιγμή, ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Στην Αυστρία σημειώθηκε νέο ιστορικό ρεκόρ με 38,7 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουρκ, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Αντίστοιχα, στην Ελβετία η Βασιλεία κατέγραψε θερμοκρασία 39 βαθμών Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 36,9 βαθμών που είχε σημειωθεί το 1947.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ