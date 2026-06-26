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Ο έμπειρος ρεπόρτερ έλαβε δημόσια αναγνώριση από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τίμησε τον Σέρτσερ με ένα συμβολικό έπαθλο για τη μακρόχρονη προσφορά του στην αθλητική δημοσιογραφία.

Ο ίδιος αποδίδει τη συνεχή παρουσία του στα γήπεδα στο αστείρευτο πάθος του για το άθλημα και την ιστορία του.

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Στα 88 του χρόνια και έχοντας καλύψει 17 διοργανώσεις Μουντιάλ ως ανταποκριτής, ο βετεράνος Γερμανός δημοσιογράφος Χάρτμουτ Σέρτσερ έχει ζήσει και καταγράψει από κοντά όλες τις μεγάλες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου — από τον Πελέ και τον Μαραντόνα μέχρι τον Λιονέλ Μέσι.

Μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Γερμανίας γνώρισε μια ξεχωριστή στιγμή αναγνώρισης, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιούλιαν Νάγκελσμαν τον χειροκρότησε δημόσια, σε μια συμβολική κίνηση τιμής για τη μακρά πορεία και την προσφορά του στην αθλητική δημοσιογραφία.

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Και τότε, μέσα στην αίθουσα Τύπου, δεκάδες δημοσιογράφοι γύρισαν το βλέμμα τους σε έναν άνδρα σχεδόν 90 ετών, καθισμένο στην πρώτη σειρά δεξιά.

Φορώντας ένα κίτρινο πουκάμισο, φθαρμένο τζιν και καφέ μοκασίνια, πήρε τον λόγο και είπε: «Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν…»

Το χειροκρότημα ξέσπασε αμέσως — από τον ίδιο τον προπονητή της εθνικής Γερμανίας μέχρι τους δημοσιογράφους στην αίθουσα, ακόμη και τους Αμερικανούς υπαλλήλους που βρίσκονταν εκεί.

“Das ist meine Kreuzfahrt im Alter“: Hartmut Scherzer wird bald 88 und war seit 1962 bei jeder WM dabei

Eigentlich sollte mit der EM 2024 Schluss sein, aber jetzt ist er wieder dabei. Der Journalist Hartmut Scherzer berichtet zum 17. Mal über eine Fußball-Weltmeisterschaft https://t.co/hZsQ85a9ZC pic.twitter.com/Iwd3Rr8uLa — AA1973 | 🇺🇦 🇪🇺 🇮🇱 | (@Andreas_Adam) June 25, 2026

Ο 88 ετών Χάρτμουτ Σέρτσερ, ένας θρύλος της αθλητικής δημοσιογραφίας καλύπτει το 17ο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Από το Μουντιάλ του 1962 στη Χιλή , δεν έχει χάσει ούτε μία διοργάνωση.

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Για περισσότερα από 60 χρόνια ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ακολουθώντας τη Γερμανία: από το Mεξικό και την Αγγλία μέχρι τη Βραζιλία, τη Ρωσία και την Iταλία.

Μια ζωντανή μαρτυρία της ιστορίας του ποδοσφαίρου — και ίσως ο πιο σεβαστός άνθρωπος σε κάθε αίθουσα Τύπου Μουντιάλ.

Στη Γερμανία αποτελεί μια εμβληματική μορφή της δημοσιογραφίας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι έχει καλύψει 21 Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1964 και 33 διοργανώσεις του Γύρου της Γαλλίας.

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☑️ UNA LEYENDA DEL PERIODISMO QUE HA DADO COBERTURA A 17 COPAS DEL MUNDO

☑️Hartmut Scherzer, periodista deportivo alemán de 88 años

🛑 Desde Chile 1962 hasta el actual.

Ha narrado hazañas desde Pelé y Maradona hasta Messi.

GALARDONADO POR FIFA EN EL ESTADIO DE NUEVA YERSEY.… pic.twitter.com/WCDEkVQ2uA — bebeto flores (@oscarbebeto) June 25, 2026

Όταν τον ρώτησαν τι τον ωθεί να κάνει ένα ταξίδι 12 ωρών μέχρι το Χιούστον, χαμογέλασε και απάντησε: «Το πάθος. Μόνο και αποκλειστικά το πάθος».

Και φυσικά ακολούθησαν οι κλασικές ερωτήσεις. Ποιο είναι το καλύτερο Μουντιάλ που έχει παρακολουθήσει από κοντά; «Θα έλεγα το 1974 στη Γερμανία και το 1986 στο Μεξικό. Η ντρίμπλα-σλάλομ του Ντιέγκο ήταν τέχνη».

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Το χειρότερο; «Η διοργάνωση της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας το 2002. Ένας εφιάλτης από πλευράς οργάνωσης».Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής; «Ο Πελέ».

Και ο καλύτερος Ιταλός; Ζήτησε από τους συναδέλφους να του αναφέρουν μερικά ονόματα: Μαλντίνι, Τότι, Ριβέρα, Πάολο Ρόσι, Ντελ Πιέρο, Καναβάρο, Ταρντέλι, Μπάτζιο. «Σταματήστε… ο Ρόμπι είναι ο Ρόμπι. Αυτόν διαλέγω».

🇩🇪🗞️ This is Hartmut Scherzer, a German media member. He's attended 17 World Cups… yes, 17! It's truly incredible. 🤯



He was gifted a mini trophy by FIFA for his dedication to football coverage and the tournament. Respect. 👏 pic.twitter.com/xoRP7caKcF Advertisement June 25, 2026

Σέρτσερ: Βραβεύτηκε από τη FIFA για το 17ο Μουντιάλ του



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Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε ένα συμβολικό δώρο στον Γερμανό. Ένα μικρό κύπελλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ως ένδειξη σεβασμού στη μεγάλη του πορεία.

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