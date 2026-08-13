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Ο ίδιος τόνισε πως οι παράνομοι οικισμοί προκαλούν εκτοπισμούς πληθυσμών και δεν αποτελούν μέρος του γερμανικού κρατικού συμφέροντος.

Η υποστήριξη του Βερολίνου αφορά αποκλειστικά τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα του Ισραήλ και την προστασία του κράτους από εξωτερικές απειλές.

Ζάιμπερτ υπογράμμισε ότι η γερμανική στήριξη δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες κατοχής και την ιδεολογία ανωτερότητας των εποίκων.

Παρά την έντονη διαφωνία του με την πολιτική αποικισμού, ο ίδιος τάχθηκε κατά των γενικών μποϊκοτάζ και των περιορισμών στις επιστημονικές ανταλλαγές.

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Σκληρή κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση Νετανιάχου άσκησε ο πρώην πρεσβευτής της Γερμανίας στο Τελ Αβίβ και πρώην εκπρόσωπος της Άγγελας Μέρκελ στην καγκελαρία, Στέφεν Ζάιμπερτ, επικρίνοντας δημόσια την πολιτική του αποικισμού της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Σε συνέντευξή του στη Die Zeit τόνισε πως η πολιτική του αποικισμού συνεπάγεται «εκτοπισμούς με ψυχολογική και σωματική βία», τόνισε ο κ. Ζάιμπερτ.

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Ερωτηθείς για το credo κατά το οποίο «η ασφάλεια του Ισραήλ είναι κρατικό συμφέρον της Γερμανίας», που τόνιζε η κ. Μέρκελ όταν ήταν καγκελάριος, ο κ. Ζάιμπερτ αντέτεινε ότι η δέσμευση του Βερολίνου αφορά τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα του εβραϊκού κράτους.

«Αν η ίδια η ύπαρξη του Ισραήλ απειλείται από μια φονική επίθεση της Χαμάς, ή από όχι λιγότερα φονικά σχέδια της Χεζμπολάχ ή του Ιράν, τότε πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το κράτος».

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει τους εποίκους στην κοιλάδα του Ιορδάνη», συμπλήρωσε ο κ. Ζάιμπερτ.

«Δυνάμει του διεθνούς δικαίου, πρόκειται για παράνομους οικισμούς, οι οποίοι συμμορφώνονται προς μια ιδεολογία: ‘αυτή είναι γη μόνο δική μας, μας την έδωσε ο Θεός’. Το (γερμανικό) κρατικό συμφέρον δεν έχει εφαρμογή σε αυτό, ούτε υποστηρίζει την πεποίθηση της ανωτερότητας έναντι οποιουδήποτε άλλου πληθυσμού», τόνισε ο κ. Ζάιμπερτ στην Τσάιτ.

Πρόσθεσε ακόμη πως θεωρεί επίσης απαραίτητο να λέγεται στους Παλαιστίνιους πως το δικαίωμα του ισραηλινού λαού να ζει στο δικό του κράτος πρέπει να είναι σεβαστό.

«Πρέπει να διευκρινίζουμε τι εννοούμε όταν λέμε δίκαια πως υποστηρίζουμε το Ισραήλ», επέμεινε ο Στέφεν Ζάιμπερτ.

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«Για δεκαετίες, παρουσιάζαμε το Ισραήλ ως τη μοναδική δημοκρατία στην περιοχή, κι είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υποστήριξή μας αφορά όλες τις ενέργειες του κράτους του Ισραήλ ανεξαιρέτως», συνέχισε, «για παράδειγμα δεν αφορά την κατοχή, η οποία εισέρχεται πλέον στην 60ή χρονιά της».

Πάντως ο κ. Ζάιμπερτ δήλωσε πως παραμένει αντίθετος σε μέτρα όπως τα μποϊκοτάζ, ή ο περιορισμός των επιστημονικών ανταλλαγών.

«Το ζήτημα είναι να δούμε αν υπάρχουν στοχευμένα μέτρα, που θα επέτρεπαν να εκφράσουμε πιο καθαρά πως απορρίπτουμε αυτή την καταστροφική πολιτική του αποικισμού», συμπλήρωσε.

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