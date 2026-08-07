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Στην πόλη Βίερσεν της Γερμανίας εντόπισαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών τον 31 ετών καταζητούμενο για δολοφονίες μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia, ο οποίος είχε προλάβει να φύγει εκτός Ελλάδος πριν εξιχνιαστούν κάποιες από τις υποθέσεις, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται.

Οι Έλληνες αστυνομικοί αντάλλαξαν πληροφορίες με τους Γερμανούς συναδέλφους τους και το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τη σύλληψή του. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοσή του στη χώρα μας.

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Πού εμπλέκεται ο καταζητούμενος

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών ο 31 ετών άνδρας εμπλέκεται στις εκτελέσεις των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη, Διονύση Μουζακίτη, Θεόδωρου Μαυρόπουλου και Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Εκτός, όμως, από τις ανθρωποκτονίες, φέρεται να εμπλέκεται σε εκρήξεις και εμπρησμούς, που έγιναν στο πλαίσιο του «πολέμου» μεταξύ της ρωσόφωνης μαφίας και ατόμων του περιβάλλοντος Σκαφτούρου, στην αρπαγή σωφρονιστικού υπαλλήλου, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι έβαλε βόμβα με στόχο μέλη της ρωσόφωνης οργάνωσης, αλλά και για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς είχε διαπιστωθεί να έχει ένα καλάσνικοφ μέσα σε πρατήριο καυσίμων στη Θεσσαλονίκη.