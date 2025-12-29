Το δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 35χρονος, ο οποίος φέρεται ως το «δεξί χέρι» του σκληρού κακοποιού με το παρατσούκλι «Έντικ».

Σύμφωνα με τις Αρχές ο 35χρονος συμμετείχε στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο. Ωστόσο, ο ίδιος σήμερα κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη εκτέλεση του Ζαμπούνη επικαλούμενος άλλοθι.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος συνελήφθη μετά από επιχείρηση του «ελληνικού FBI» στα Καλύβια Αττικής την περασμένη εβδομάδα. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Ζαμπούνη.

Ακόμη ήταν καταζητούμενος, καθώς έχει καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη ως συνεργός στις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023.