Οκτώ μήνες κατάφερε να μείνει μακριά από τις αστυνομικές αρχές ένας 35χρονος, τον οποίο καταζητούσαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για συμμετοχή σε ομάδα εκτελεστών και εκβιαστών.

Οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν ολόκληρη τη συμμορία στις αρχές του περασμένου Μαρτίου, αλλά τότε ο 35χρονος είχε προλάβει να διαφύγει στη γενέτειρά του, τη Ρωσία. Διαπίστωσαν, όμως, ότι επέστρεψε στη χώρα μας και κατάφεραν να τον εντοπίσουν στα Καλύβια, όπου και του πέρασαν χειροπέδες.

Φέρεται να είχε ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου, στα Σκούρτα Βοιωτίας το 2022, στη διπλή δολοφονία των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλλό το 2023, σε μία απόπειρα ανθρωποκτονίας τον ίδιο χρόνο στην Πιερία, αλλά και στην ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Για την τελευταία ενέργεια υπήρχε ενεργό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ενώ για τις προηγούμενες είχε καταδικαστεί σε 35 χρόνια κάθειρξη και χρηματική ποινή ύψους 39.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο 35χρονος είχε μέσα στο σπίτι ένα πιστόλι, το οποίο υπέδειξε στην ομάδα εφόδου της ΕΛ.ΑΣ και δεν έκανε καμία προσπάθεια να το χρησιμοποιήσει ή να αντισταθεί.

Υψηλόβαθμος αξιωματικός της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποδίδει στον συλληφθέντα ρόλο στον εκτελεστικό βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης υπό τον Έντικ, τον αλλοδαπό που κρύβεται τα τελευταία χρόνια στο Ντουμπάι και τον αποκαλούν με το προσωνύμιο «η φωνή».

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι είχε ενοικιάσει το σπίτι προς 1700 ευρώ τον μήνα και σε αυτό διέμενε με τη σύντροφό του, η οποία την ώρα της επιχείρησης απουσίαζε. Μαζί του ήταν ένας άνδρας, ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος όμως δεν απασχολεί τις ελληνικές διωκτικές αρχές και έτσι δεν συνελήφθη.