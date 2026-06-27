Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρός καύσωνας πλήττει τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και τη Γερμανία, προκαλώντας πρωτοφανείς για τον Ιούνιο θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Το φαινόμενο «Omega block» εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο, ωθώντας τον υδράργυρο έως και 18 βαθμούς πάνω από τον εποχιακό μέσο όρο.

Οι υποδομές μεταφορών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, με κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και ακυρώσεις σιδηροδρομικών δρομολογίων λόγω της έντονης ζέστης.

Παράλληλα, νοσοκομεία και σχολεία δυσκολεύονται να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης κλιματισμού, ενώ η αυξημένη ζήτηση για ψυκτικά μέσα έχει οδηγήσει σε εξάντληση των αποθεμάτων στα καταστήματα.

Οι κάτοικοι αναζητούν δροσιά σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους, καθώς οι κατοικίες στη Βόρεια Ευρώπη δεν είναι κατάλληλα κατασκευασμένες για τέτοιες συνθήκες.

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Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία και Γερμανία βίωσαν πρωτοφανή ζέστη για τον μήνα Ιούνιο, καθώς το κύμα καύσωνα ενδέχεται να σημειώσει νέα ρεκόρ καθώς από τη Γερμανία με κατεύθυνση την Πολωνία. Την Παρασκευή, σημειώθηκε νέο γερμανικό ρεκόρ 41,3°C κοντά στην πόλη Σααρμπρύκεν, κοντά στα γαλλικά σύνορα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της χώρας.

Σε «κόκκινο» συναγερμό Γαλλία και Γερμανία

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός σιδηροδρομικός φορέας Deutsche Bahn δίνει πλέον στους πελάτες τη δυνατότητα να ακυρώνουν τα εισιτήριά τους για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων στις αρχές της επόμενης εβδομάδας χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ αυτοκινητόδρομοι όπως η Α7 στο Αμβούργο έκλεισαν λόγω παραμόρφωσης της ασφάλτου από τη θερμότητα.

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Στη Γαλλία, η ένταση του καύσωνα μετατοπίζεται κυρίως προς τα ανατολικά, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 41 βαθμούς σε περιοχές όπως το Στρασβούργο, ενώ στο Παρίσι οι τιμές κινούνται γύρω στους 36 βαθμούς.

A widespread, intense late-June heatwave in Europe has shattered numerous temperature records across the region and has major impacts on human health, ecosystems, agriculture, infrastructure and labour productivity.



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Η πίεση στις υποδομές είναι μεγάλη, με νοσοκομεία και σχολεία να αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω έλλειψης επαρκούς κλιματισμού σε αρκετές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά στις μεταφορές, όπως ακινητοποίηση υπερταχείας αμαξοστοιχίας μέσα σε τούνελ, όπου οι θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν σε εξαιρετικά επικίνδυνα επίπεδα, πλησιάζοντας ακόμη και τους 50 – 60 βαθμούς.

Σκηνές χάους επικρατούν σε ορισμένες γαλλικές πόλεις, καθώς εκατοντάδες πολίτες περίμεναν έξω από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη γαλλική πόλη Σαμπρέ-λε-Τουρ και, μόλις άνοιξαν τα ρολά ασφαλείας, όρμησαν προς τα ράφια, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον για να προλάβουν τα τελευταία διαθέσιμα κλιματιστικά και ανεμιστήρες.

🚨🇫🇷 FLASH | La chaleur rend-elle complètement fou ? À Chambéry, des dizaines de clients se sont rués vers les climatiseurs dès l’ouverture d’un magasin. Entre bousculades, tensions et course dans les rayons, la scène a rapidement dégénéré sous les yeux des personnes présentes.… pic.twitter.com/QxELU0eYOz — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 25, 2026

Στο Παρίσι, δεκάδες κάτοικοι επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα στο πάρκο Buttes-Chaumont και να κοιμηθούν στο γρασίδι για να βρουν λίγη δροσιά. Ανάμεσά τους υπήρχαν ζευγάρια αλλά και οικογένειες με παιδιά, που δήλωσαν ότι προτιμούν την παραμονή σε ανοιχτούς χώρους, παρά στα διαμερίσματα που «βράζουν» από τη ζέστη.

Reuters

Σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, ο καύσωνας έχει ωθήσει τις θερμοκρασίες έως και 18°C πάνω από τον εποχιακό μέσο όρο. Το φαινόμενο οδηγείται από ένα μοτίβο γνωστό ως «Omega block», το οποίο εγκλωβίζει μια μάζα θερμού αέρα πάνω από περιοχές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με πιο δροσερό αέρα να κινείται μόνο στα όριά του.

Η ζήτηση για ηλεκτρικούς ανεμιστήρες έχει εκτοξευθεί, ενώ οι κατασκευαστές κλιματιστικών από την Ασία αναφέρουν έκρηξη πωλήσεων στην Ευρώπη. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοικιών στη Βόρεια Ευρώπη δεν είναι κατασκευασμένο για να αντιμετωπίζει τη ζέστη, αλλά για να τη διατηρεί στο εσωτερικό.