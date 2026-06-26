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Οι αρχές ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί και άλλα αντίστοιχα περιστατικά θανάτων παιδιών σε οχήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας τις τελευταίες ημέρες.

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί από την έναρξη του καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών στην κλιματική αλλαγή, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει σταδιακή υποχώρηση του φαινομένου.

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Ένα άλλο παιδί έχασε τη ζωή του στη Γαλλία εν μέσω καύσωνα, αφού φέρεται να ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο από τους γονείς του. Πριν λίγες μέρες, αλλά δύο παιδάκια, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά τη Δευτέρα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στον χώρο στάθμευσης μιας κατοικίας στο Καρπαντρά.

Χθες, Πέμπτη, στην πόλη Σεν-Γκρατϊέν στα προάστια του Παρισιού, ένα τρίχρονο αγόρι πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο, με τους γονείς του να το βρίσκουν στο όχημα έξω από το σπίτι τους.

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Η τραγωδία

Το μωρό 18 μηνών εντοπίστηκε αναίσθητο, με θερμοπληξία, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ της ιατρικής πανεπιστημιούπολης La Timone. Εκτιμάται ότι ένας από τους γονείς άφησε το παιδί στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας για δουλειά στην πανεπιστημιούπολη.

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Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε εσπευσμένα το 18 μηνών βρέφος στο παιδιατρικό τμήμα, αφού εντόπισε το παιδί να υποφέρει από υπερθερμία μέσα σε όχημα την Τρίτη. Το μωρό διακομίστηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου La Timone σε κρίσιμη κατάσταση, και, δυστυχώς, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε ακριβώς πέθανε το παιδί. Η ανακοίνωση του θανάτου έγινε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Οι θερμοκρασίες στη Μασσαλία έφτασαν έως και τους 33 °C την Τρίτη, ενώ το διαμέρισμα Bouches-du-Rhône βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην πανεπιστημιούπολη Timone. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος. Εκφράζουμε επίσης τη στήριξή μας σε όλους όσοι ήταν μάρτυρες ή επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ερίκ Μπερτόν, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Αιξ-Μασσαλίας. Το πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει μια μονάδα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης για το προσωπικό και τους μάρτυρες.

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου του παιδιού. Η υπόθεση έχει ανατεθεί στην περιφερειακή διεύθυνση εγκληματικών ερευνών.

55 άνθρωποι έχουν πνιγεί από την έναρξη του καύσωνα στη Γαλλία

Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

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Ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της Enedis, που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), κυρίως στο δυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού και στην περιοχή του Μπορντό (νοτιοδυτικά).

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη, ένα φαινόμενο που θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ομάδας επιστημόνων του World Weather Attribution (WWA) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύκτας θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατες» την ίδια περίοδο το 1976 – μια χρονιά που επίσης παρατηρήθηκε καύσωνας–, σύμφωνα με τους επιστήμονες που εξετάζουν κατά πόσο η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση ευθύνεται για τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

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Με 61 διοικητικές περιφέρειες να είναι σε ύψιστο συναγερμό, ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρά σήμερα στη Γαλλία, μετά τη χθεσινή κορύφωση, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, όταν ίσχυε ‘κόκκινη’ προειδοποίηση για 72 διοικητικές περιφέρειες. Έως αύριο, Σάββατο, το πρωί αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε 14 διοικητικές περιφέρειες.