Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν πρωτοφανή καύσωνα με ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και έχουν διαταράξει τη λειτουργία σχολείων και μέσων μεταφοράς.

Ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού πρότεινε τη χρήση βερμούδας στους χώρους εργασίας ως μέτρο αντιμετώπισης της ζέστης, εφόσον η εμφάνιση των εργαζομένων παραμένει κομψή και κατάλληλη.

Η γαλλική νομοθεσία επιτρέπει στους εργοδότες να επιβάλλουν περιορισμούς στην ενδυμασία των υπαλλήλων τους για λόγους ασφαλείας, υγιεινής ή επαγγελματικής εικόνας, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί και από δικαστικές αποφάσεις.

Οι γαλλικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις επικίνδυνες δραστηριότητες και το κολύμπι σε μη επιτηρούμενες περιοχές, καθώς η χώρα βρέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Άνθρωποι πνίγονται, σχολεία κλείνουν, δρομολόγια τρένων διαταράσσονται. Αυτή είναι η κατάσταση στη Γαλλία που είναι αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, την ώρα που οι θερμοκρασίες καταγράφουν ιστορικά υψηλά σε πολλές μεγάλες πόλεις και το κύμα ζέστης κορυφώνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρόταση του Ζαν-Πιερ Φαραντού

Για να αντιμετωπίσει τη ζέστη, ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού προτείνει το εξής: Οι εργαζόμενοι να φορούν βερμούδα στο γραφείο εν μέσω καύσωνα, δηλώνοντας ότι μπορεί να είναι απολύτως αποδεκτή στο γραφείο, αρκεί να είναι κομψή και κατάλληλη.

Advertisement

Advertisement

«Εγώ φοράω κοστούμι και γραβάτα γιατί αυτό είναι το dress code ενός υπουργού», δήλωσε στο RTL ο Γάλλος υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας όμως ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του καλό παράδειγμα, καθώς δεν εργάζεται σε απαιτητικές φυσικές συνθήκες. «Αν όμως ήμουν επικεφαλής μιας επιχείρησης, θα το επέτρεπα, αρκεί η εμφάνιση να είναι σωστή».

🎙️ " Pour les hommes, si c'est un joli bermuda bien coupé et une chemisette qui a de l'allure, je permettrais cette tenue oui"



Les explications du ministre du Travail @JPFarandou, invité du 7h40 au micro de @ThomasSotto sur #RTL pic.twitter.com/No35mKo3zC June 24, 2026

Μάλιστα, δεν δίστασε να δώσει και στυλιστικές συμβουλές: «Υπάρχει βερμούδα και βερμούδα. Αν είναι καλοραμμένη, συνδυασμένη με ένα κομψό κοντομάνικο πουκάμισο και τα κατάλληλα παπούτσια, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα».

Το ζήτημα της βερμούδας έχει απασχολήσει ακόμη και τη γαλλική Δικαιοσύνη. Η πιο γνωστή υπόθεση αφορά έναν τεχνικό υπάλληλο της εταιρείας Sagem Défense Sécurité, ο οποίος το 2001 εμφανιζόταν επανειλημμένα στη δουλειά φορώντας βερμούδα.

Η διοίκηση του ζήτησε να φορά παντελόνι κάτω από την εργασιακή μπλούζα, θεωρώντας ότι η εμφάνιση αυτή ήταν πιο κατάλληλη για τα καθήκοντά του και την πιθανή επαφή του με πελάτες.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, ο εργαζόμενος αρνήθηκε να συμμορφωθεί και τελικά απολύθηκε. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας, το οποίο το 2008 δικαίωσε την εταιρεία, κρίνοντας ότι η απαγόρευση της βερμούδας ήταν δικαιολογημένη λόγω των συνθηκών εργασίας και των καθηκόντων του υπαλλήλου.

Advertisement

Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι η βερμούδα απαγορεύεται γενικά στους χώρους εργασίας. Επιβεβαιώνει όμως ότι ένας εργοδότης μπορεί να την απαγορεύσει εφόσον διαθέτει αντικειμενική και εύλογη αιτιολόγηση.

Nous avons un plan pour protéger les salariés les plus exposés à la canicule sans mettre le pays à l'arrêt.



Retrouvez mon interview sur @RTLFrance pic.twitter.com/KrUXNJVstc — Jean-Pierre Farandou (@JPFarandou) June 24, 2026

Να σημειωθεί ότι η γαλλική εργατική νομοθεσία δεν απαγορεύει ούτε τη βερμούδα ούτε το σορτς στους χώρους εργασίας. Βασική αρχή είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν ελευθερία επιλογής της ενδυμασίας τους. Ωστόσο, η ελευθερία αυτή δεν είναι απόλυτη. Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλει περιορισμούς όταν αυτοί δικαιολογούνται από τη φύση της εργασίας και εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η ασφάλεια, η υγιεινή, η εικόνα της επιχείρησης και η επαφή με πελάτες.

Advertisement

Η κατάσταση στην Ευρώπη

Η κατάσταση είναι απελπιστική στην Ευρώπη. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα, την ώρα που οι θερμοκρασίες καταγράφουν ιστορικά υψηλά σε πολλές μεγάλες πόλεις και το κύμα ζέστης κορυφώνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται επιπόλαια και πηγαίνει κανείς για μπάνιο σε μη επιτηρούμενες περιοχές κατά τη διάρκεια καύσωνα», δήλωσε η υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Μέχρι στιγμής, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις ακραίες θερμοκρασίες. Η Γαλλία κατέγραψε τη Δευτέρα την πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου στην ιστορία της, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας σημειώθηκε και η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21,6 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη Météo France. Παράλληλα, περισσότερο από το μισό της χώρας βρέθηκε σε κόκκινο συναγερμό.

Advertisement