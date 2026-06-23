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Συνολικά δεκαοκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων οι δεκατρείς πνίγηκαν αναζητώντας δροσιά σε ποτάμια και παραλίες μέσα σε δύο ημέρες.

Στην περιοχή του Μπορντό έχασαν τη ζωή τους τρεις ηλικιωμένοι, ενώ δύο μικρά παιδιά κατέληξαν εγκλωβισμένα μέσα σε αυτοκίνητο λόγω της έντονης ζέστης.

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο σχολείων και έλαβαν έκτακτα μέτρα, καθώς οι θερμοκρασίες σε αρκετές πόλεις ξεπέρασαν τα ιστορικά δεδομένα των προηγούμενων ετών.

Ο πυρηνικός σταθμός του Γκολφές διέκοψε τη λειτουργία του, καθώς η θερμοκρασία του ποταμού Γκαρόν που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο.

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Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες των τελευταίων ετών βιώνει η Ευρώπη, με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς ο υδράργυρος έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα-ρεκόρ και οι αρχές καταγράφουν ήδη δεκάδες θανάτους που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα, εκ των οποίων οι 13 από πνιγμό μέσα σε μόλις δύο ημέρες, καθώς πολλοί αναζήτησαν δροσιά σε ποτάμια και παραλίες.

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🌡️Nouvelle journée de #canicule ce mardi sur la France avec des températures encore plus élevées que la veille à l'échelle du pays. C'est notamment sur une large partie ouest de la #France que la #chaleur sera la plus intense.

Carte : https://t.co/Qfxxq7itbM pic.twitter.com/8SR5zrTxjG — Meteo60 (@meteo60) June 23, 2026

Τρεις ηλικιωμένοι ηλικίας 80 έως 95 ετών κατέληξαν στην περιοχή του Μπορντό, ενώ τραγική διάσταση προσδίδει ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της οικογένειάς τους στην περιοχή Καρπεντρά.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών αρχών, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά τους. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες των περιστατικών, την ώρα που η Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζεται από το ακραίο κύμα ζέστης.

Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τη Δευτέρα, με τις αρχές να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα, όπως το κλείσιμο σχολείων ή την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας τους, λόγω των ακραίων συνθηκών.

🔴 Deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, ont été retrouvés morts lundi après-midi dans une voiture sur un parking résidentiel à Carpentras en pleine canicule.



📺 #LE20H de @TF1 présenté par @GillesBouleau pic.twitter.com/TycQRyUNgQ — TF1Info (@TF1Info) June 22, 2026

Στο Μπορντό, ο υδράργυρος έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Αυγούστου 2025, ενώ στην Πουατιέ καταγράφηκαν 41,2 βαθμοί, η υψηλότερη θερμοκρασία από το 1947.

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Οι 13 από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμό και σημειώθηκαν μέσα σε δύο ημέρες, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να συστήσουν κολύμπι μόνο σε οργανωμένες και επιτηρούμενες παραλίες. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 172% στους πνιγμούς κατά τους περσινούς καύσωνες.

Το κύμα ζέστης επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα μέσω του φαινομένου Omega block. Στη βόρεια Ισπανία οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι ειδικοί συνδέουν τα ακραία φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή, που εντείνει καύσωνες, ξηρασίες και έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της ηπείρου. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω κινδύνων υγείας και πυρκαγιών.

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Εκτός λειτουργίας πυρηνικός σταθμός στη Γαλλία

Εκπρόσωπος του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Ο συγκεκριμένος σταθμός διαθέτει δύο αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ισχύος 1,3 GW και χρησιμοποιεί τα νερά του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνα) για την ψύξη τους.

Σύμφωνα με το BFM, η λειτουργία του ενός αντιδραστήρα σταμάτησε προληπτικά λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, καθώς η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού έφτασε τους 28°C. Ο δεύτερος αντιδραστήρας βρισκόταν ήδη εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Canicule historique : EDF contrainte de stopper le réacteur n° 2 à la centrale nucléaire de Golfech avec une température de la Garonne prévue à 28 °C https://t.co/D03wk4OGfX Advertisement June 23, 2026

Σύμφωνα με απόφαση που ισχύει από το 2006, η θερμοκρασία των νερών του ποταμού μετά τις εκροές του σταθμού δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους 28°C, ώστε να προστατεύονται η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής. Σε περιόδους έντονης ζέστης, η άνοδος της θερμοκρασίας των ποταμών μπορεί να οδηγήσει την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EDF σε περιορισμό ή ακόμη και προσωρινή διακοπή της παραγωγής, προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον επιβάρυνση του υδάτινου περιβάλλοντος.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τέτοιες διακοπές ή περιορισμοί για περιβαλλοντικούς λόγους έχουν μικρό αντίκτυπο στην πυρηνική παραγωγή, με την ετήσια μείωση να υπολογίζεται περίπου στο 0,3%. Ωστόσο, υπό τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και χωρίς πρόσθετες προσαρμογές, εκτιμάται ότι η μέση ετήσια απώλεια παραγωγής μπορεί να ανέλθει στο 1,4% έως το 2035 και να φτάσει το 1,5% έως το 2050.

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