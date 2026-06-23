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Η αναμέτρηση διακόπηκε για δύο ώρες κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου λόγω έντονης καταιγίδας που έπληξε το στάδιο και δυσκόλεψε τις συνθήκες διεξαγωγής.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σημείωσε δύο τέρματα, φτάνοντας τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ντεμπελέ στο 66ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος ένα ακόμα αμυντικό λάθος των παικτών του Ιράκ μετά την επανέναρξη του αγώνα.

Η γαλλική ομάδα διατηρεί το απόλυτο των νικών στον όμιλο και προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση της διοργάνωσης απέναντι στη Νορβηγία.

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Η Γαλλία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στο Ιράκ, επικρατώντας με 3-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της στο Μουντιάλ 2026. Το παιχνίδι, όμως, δεν θα μείνει μόνο για τη νέα πειστική εμφάνιση των «τρικολόρ», αλλά και για τη δίωρη διακοπή στο ημίχρονο, όταν η καταρρακτώδης βροχή και η καταιγίδα ανάγκασαν τους διοργανωτές να παγώσουν την αναμέτρηση για λόγους ασφαλείας.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ μπήκε από νωρίς με διάθεση να ελέγξει πλήρως τον ρυθμό. Με την μπάλα στα πόδια, συνεχή πίεση και ξεκάθαρη ποιοτική υπεροχή, η Γαλλία έψαχνε το γκολ απέναντι σε ένα Ιράκ που είχε ως πρώτο στόχο να αντέξει αμυντικά.

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Το 1-0 ήρθε στο 14ο λεπτό. Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, δοκίμασε δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παρά την προσπάθεια του Ιρακινού τερματοφύλακα. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι «μπλε» συνέχισαν να κυριαρχούν, ενώ το Ιράκ απείλησε κυρίως με τον Αλ-Χαμαντί, χωρίς όμως να βάλει δύσκολα στον Μενιάν.

Από το 30′ και μετά, η έντονη βροχόπτωση άλλαξε τις συνθήκες του αγώνα. Το τερέν βάρυνε, ο ρυθμός έπεσε και στο ημίχρονο η αναμέτρηση διακόπηκε για πάνω από δύο ώρες, μέχρι να κριθεί ότι μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια.

Με την επανέναρξη, οι δύο ομάδες χρειάστηκαν χρόνο για να ξαναβρούν τα πατήματά τους. Στο 54′, όμως, η Γαλλία εκμεταλλεύθηκε ένα μεγάλο λάθος στην άμυνα του Ιράκ. Ο Ντεμπελέ πήρε την μπάλα και σέρβιρε στον Εμπαπέ, ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 2-0.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Ολίσε άγγιξε το τρίτο γκολ, αλλά η προσπάθειά του με λόμπα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Το 3-0 ήρθε τελικά στο 66′, ξανά από ιρακινό λάθος, με τον Ολίσε να δίνει την ασίστ και τον Ντεμπελέ να τελειώνει σωστά τη φάση.

Ο Εμπαπέ, με τα δύο γκολ του, έφτασε τα 16 σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Ρονάλντο Ναζάριο και πιάνοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην ιστορική λίστα των σκόρερ της διοργάνωσης.

Η Γαλλία, πλέον, συνεχίζει με το απόλυτο και την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει τη Νορβηγία. Το Ιράκ, από την πλευρά του, θα παίξει απέναντι στη Σενεγάλη.

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Οι συνθέσεις

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ (83′ Γκουστό), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε (68′ Σερκί), Ντεμπελέ (68′ Ντούε), Μπαρκολά (83′ Ακλιούς), Εμπαπέ (90+1′ Τουράμ).

Ιράκ: Μπασίλ, Αλί, Ταχσίν (60′ Σουλάκα), Χασίμ, Ντόσκι, Αλ-Αμάρι (68′ Σερ), Ισμαΐλ (60′ Αμίν), Κασίμ, Μπαγιές (68′ Φαρτζί), Ικμπάλ, Χουσεΐν (26′ λ. τρ. Αλ-Χαμαντί).

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