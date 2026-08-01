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Παρά την επιστροφή των κατοίκων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα επιτηρώντας ενεργές εστίες σε μία περίμετρο 240 χιλιομέτρων.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε περίπου 42.000 εκτάρια δάσους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ η συνολική καμένη έκταση στη Γαλλία ξεπέρασε ήδη το ρεκόρ του 2022.

Ανάλογες καταστροφικές πυρκαγιές και εκκενώσεις πληθυσμών σημειώθηκαν επίσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου χιλιάδες πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

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Στα σπίτια τους άρχισαν να επιστρέφουν σχεδόν 200.000 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν ολόκληρες πόλεις, χωριά και παραθεριστικές περιοχές εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Η επιστροφή, ωστόσο, δεν σημαίνει και λήξη του συναγερμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιτηρούν μία περίμετρο περίπου 240 χιλιομέτρων, καθώς στο εσωτερικό της καμένης έκτασης παραμένουν θερμές εστίες που μπορούν να αναζωπυρωθούν.

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Επέστρεψαν 198.000 από τους 220.000 εκτοπισμένους

Σύμφωνα με τη νομάρχη της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκά, 198.000 από τους περίπου 220.000 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν έχουν πάρει άδεια να επιστρέψουν. Τέσσερις δήμοι παραμένουν ακόμη άδειοι: το Σομός, όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά, το Λε Τεμπλ, το Λε Πορζ και το Λεζ-Καπ-Φερέ.

Η φωτιά σάρωσε 42.000 εκτάρια —περίπου 420.000 στρέμματα— πευκοδάσους, ενώ κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές εκατοντάδες σπίτια. Ο αυτοκινητόδρομος Α63, που συνδέει το Μπορντό με τα ισπανικά σύνορα, άνοιξε και πάλι, αλλά η πρόσβαση στη χερσόνησο του Καπ Φερέ παραμένει περιορισμένη, επειδή ο μοναδικός δρόμος περνά από κατεστραμμένες εκτάσεις. Όπως μετέδωσαν για το Reuters οι Ιβ Ερμάν και Σάρα Μεϊσονιέ, η φετινή καμένη έκταση στη Γαλλία έχει ήδη ξεπεράσει εκείνη του 2022, που μέχρι τώρα θεωρούνταν χρονιά-ρεκόρ.

Με αυτοκίνητα, λεωφορεία και πλοιάρια

Η εκκένωση του Καπ Φερέ εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πληθυσμού στη μεταπολεμική Γαλλία. Κάτοικοι και δεκάδες χιλιάδες παραθεριστές αναχώρησαν οδικώς με ιδιωτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, ενώ οργανώθηκαν θαλάσσια δρομολόγια με πλοιάρια για όσους δεν διέθεταν δικό τους μέσο ή βρίσκονταν σε σημεία όπου η οδική διαφυγή γινόταν επικίνδυνη.

Αστυνομικοί και χωροφύλακες πήγαιναν πόρτα-πόρτα μέσα στη νύχτα στους δήμους Μαρσεπρίμ και Σεστά, ζητώντας από τους κατοίκους να πάρουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και να φύγουν. Εκκενώσεις διατάχθηκαν ακόμη στις περιοχές Μιος, Μπιγκανός και Λε Μπαρπ. Πολλοί μεταφέρθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο Bordeaux-Lac, το οποίο μετατράπηκε σε μεγάλο χώρο προσωρινής φιλοξενίας με κρεβάτια, νερό, τρόφιμα και κτηνιατρική υποστήριξη για τα κατοικίδια.

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Στον γειτονικό νομό Λαντ, γύρω από το Μπισκαρός και νότια της λεκάνης του Αρκασόν, είχαν εκκενωθεί άλλοι περίπου 30.000 άνθρωποι. Οι επιχειρήσεις στη θάλασσα υποστηρίχθηκαν από τη ναυτική χωροφυλακή του Αρκασόν και σκάφη επιτήρησης των ακτών.

Οι καταστροφές του 2022 που δεν ξεχάστηκαν

Η Ζιρόντ ζει ξανά τον ίδιο εφιάλτη. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2022, οι μεγάλες πυρκαγιές στη Λα Τεστ-ντε-Μπις και στο Λαντιράς είχαν καταστρέψει περισσότερα από 30.000 εκτάρια δάσους σε ολόκληρο τον νομό. Περίπου 36.750 άνθρωποι είχαν εκκενώσει σπίτια, χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις.

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Στην περιοχή του περίφημου αμμόλοφου Πιλά —του μεγαλύτερου φυσικού αμμόλοφου της Ευρώπης και ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Γαλλίας— οι φλόγες κατέστρεψαν πέντε κάμπινγκ, ένα εστιατόριο και μία ντισκοτέκ. Καταστράφηκαν επίσης πέντε κατοικίες και υπέστησαν ζημιές δύο εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Χιλιάδες κατασκηνωτές είχαν μεταφερθεί στο εκθεσιακό κέντρο και σε εμπορικούς χώρους της Λα Τεστ-ντε-Μπις.

Οι φωτιές του 2022 είχαν αφήσει πίσω τους απέραντα «νεκρά» πευκοδάση, καμένα κάμπινγκ και σοβαρό πλήγμα στον τουρισμό του Αρκασόν. Τέσσερα χρόνια αργότερα, αρκετές από τις ίδιες περιοχές βρέθηκαν και πάλι στην πρώτη γραμμή.

Ισπανία: Από τη Μαδρίτη και την Άβιλα έως το Καστεγιόν

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Στην Ισπανία περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, ενώ περίπου 30.000 άλλοι διατάχθηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι σε σπίτια ή ασφαλή κτίρια. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν δυτικά της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, όπου η φωτιά έκαψε περισσότερα από 50.000 εκτάρια και χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της περιοχής.

Εκκενώθηκαν, μεταξύ άλλων, οι περιοχές Βίγια δελ Πράδο, Σαν Μαρτίν δε Βαλντεϊγκλέσιας, Πελάγιος δε λα Πρέσα, Αλντέα δελ Φρέσνο, Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα και Ναβαλαγαμέγια. Οι περισσότεροι έφυγαν με ιδιωτικά αυτοκίνητα, ενώ για ηλικιωμένους, τουρίστες και κατοίκους χωρίς όχημα οργανώθηκαν λεωφορεία και ειδικές οδικές διαδρομές.

Αθλητικό κέντρο στη Βιγιανουέβα δε λα Κανιάδα μετατράπηκε σε καταφύγιο, ενώ στο Καστεγιόν άνθρωποι που εγκατέλειψαν την Εσλίδα και άλλες κοινότητες φιλοξενήθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Jaume I. Η φωτιά είχε εισέλθει στο φυσικό πάρκο Σιέρα δε Εσπαντάν, προκαλώντας νέες απομακρύνσεις.

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Πορτογαλία: Η μεγάλη φωτιά της Βουζέλα

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Στην Πορτογαλία, η μεγαλύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Βουζέλα, στην κεντρική χώρα, και εξαπλώθηκε σε τρεις δήμους. Κάτοικοι χωριών, επισκέπτες και άνθρωποι που διέμεναν σε κάμπινγκ απομακρύνθηκαν καθώς οι φλόγες πλησίαζαν σπίτια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η φωτιά έκαψε περίπου 12.000 εκτάρια και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες, σχεδόν 400 οχήματα και 15 εναέρια μέσα.

Οι απομακρύνσεις στην Πορτογαλία έγιναν κυρίως οδικώς, με ιδιωτικά αυτοκίνητα και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας. Σε αντίθεση με το Καπ Φερέ, όπου χρησιμοποιήθηκαν μαζικά και πλωτά μέσα, η γεωμορφολογία της Βουζέλα επέβαλε μετακινήσεις μέσω επαρχιακών δρόμων, συχνά υπό πυκνό καπνό και με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες ζώνες.

Η εικόνα που απομένει από τη Γαλλία έως την Ιβηρική δεν είναι μόνο εκείνη των καμένων δασών. Είναι οι ουρές των αυτοκινήτων, τα πλοιάρια γεμάτα παραθεριστές, τα λεωφορεία με ηλικιωμένους, τα γυμναστήρια και οι πανεπιστημιακές εστίες που μετατράπηκαν σε καταφύγια. Και κυρίως, είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που μέσα σε λίγα λεπτά υποχρεώθηκαν να αφήσουν πίσω τους ολόκληρη τη ζωή τους.

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