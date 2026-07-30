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Νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές Βαρ και Βουργουνδία, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της εξάπλωσης των μετώπων.

Στην Ισπανία, οι αρχές ήραν τις εντολές εκκένωσης σε αρκετές περιοχές κοντά στη Μαδρίτη, αν και παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων λόγω του καύσωνα.

Οι συνολικές καμένες εκτάσεις στη Γαλλία και την Ισπανία καταγράφουν επίπεδα-ρεκόρ για τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να συνεχίζονται εντατικά.

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Σε επιφυλακή παραμένει η Γαλλία λόγω των τεράστιων πυρκαγιών που έπληξαν τη νοτιοδυτική χώρα με τις αρχές να δίνουν το «πράσινο φως» σε 84.000 κατοίκους, που είχαν απομακρυνθεί λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά της χώρας, να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Νέα μέτωπα εν μέσω καύσωνα

Συνολικά, περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες ή τα καταλύματα των διακοπών τους από τη στιγμή που ξέσπασε το πύρινο μέτωπο.

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Η περιοχή Ζιρόντ κατέγραψε δεύτερη συνεχόμενη ήρεμη νύχτα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι η μεγάλη πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό παραμένει υπό έλεγχο, παρά την άνοδο της θερμοκρασίας εξαιτίας του τέταρτου κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού.

France Heatwave and Wildfire Risk



Status: Abnormal heatwave sweeps the nation with southwestern peaks nearing 40°C; extreme wildfire risks triggered nationwide. pic.twitter.com/4nOZh3AWDN July 30, 2026

Την ίδια στιγμή, νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Βαρ, στη νοτιοανατολική Γαλλία, ανάμεσα στη Μασσαλία και τη Νίκαια, αναγκάζοντας περισσότερους από 600 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το νέο μέτωπο εκδηλώθηκε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά τον έλεγχο προηγούμενης πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Βουργουνδία, κοντά στην πόλη της Ντιζόν, καίγοντας περίπου 1.250 στρέμματα δασικής έκτασης χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές σε κατοικίες.

Η κατάσταση στην Ισπανία

Παράλληλα, οι πυρκαγιές που απειλούσαν περιοχές κοντά στη Μαδρίτη έχουν σταματήσει να επεκτείνονται και «σχεδόν δεν υπάρχουν πλέον φλόγες», σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

«Δεν υπάρχει καμία εξάπλωση εδώ και αρκετές ημέρες και σχεδόν καμία φλόγα δεν έχει απομένει», ανέφερε η περιφέρεια της Μαδρίτης, προσθέτοντας ότι παραμένουν εκτοπισμένοι μόνο περίπου 1.000 κάτοικοι, όπως αναφέρει το France 24.

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Στην Ισπανία, οι Αρχές ήραν τις τελευταίες εντολές εκκένωσης στην επαρχία Άβιλα και σε δύο ακόμη κοινότητες κοντά στη Μαδρίτη. Για αρκετούς κατοίκους η επιστροφή σήμαινε ανακούφιση, καθώς βρήκαν τα σπίτια τους ανέπαφα

Η πιο κρίσιμη περιοχή παραμένει γύρω από την τεχνητή λίμνη Σαν Χουάν, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, όπου οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σαν Μαρτίν ντε Βαλντεϊγκλέσιας και Πελάγιος ντε λα Πρέσα εξακολουθούν να μην έχουν λάβει άδεια επιστροφής.

Οι ισπανικές αρχές προειδοποιούν, ωστόσο, ότι το νέο κύμα καύσωνα διατηρεί τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων σε πολύ υψηλά επίπεδα.

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Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 250.000 στρέμματα, ενώ οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται πλέον στη διατήρηση της περιμέτρου, στον εντοπισμό πιθανών νέων εστιών και στην ψύξη των θερμών σημείων.

Στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περισσότερα από 2.070.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους, ενώ στη Γαλλία οι καμένες εκτάσεις προσεγγίζουν τα 920.000 στρέμματα, καταγράφοντας επίπεδα-ρεκόρ για τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

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