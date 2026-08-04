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Δύο ορειβάτες, ένας 14χρονος και ένας 21χρονος, τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) όταν χτυπήθηκαν από κεραυνό στα γαλλικά Πυρηναία, κοντά στην περιοχή Κοτερέ, ενώ κινούνταν στο μονοπάτι GR10, ένα από τα πιο γνωστά ορειβατικά περάσματα της οροσειράς.

Το περιστατικό συνέβη σε υψόμετρο περίπου 2.700 μέτρων, όταν μια ομάδα 15 ατόμων βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με έντονη καταιγίδα που εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30. Όπως ανέφεραν οι γαλλικές Αρχές, οι ορειβάτες δεν είχαν μαζί τους επαγγελματία οδηγό βουνού.

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Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Ταρμπ. Στη συνέχεια, ο 14χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης Πο για περαιτέρω φροντίδα.

Η εισαγγελία της Ταρμπ γνωστοποίησε ότι η κατάσταση της υγείας και των δύο παραμένει σταθερή, καθώς έχουν τις αισθήσεις τους και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους. Ωστόσο, οι γιατροί σημειώνουν πως είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθούν τυχόν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από το χτύπημα του κεραυνού.

Οι Αρχές αποφάσισαν να μην ξεκινήσουν έρευνα για το περιστατικό, καθώς εκτιμάται ότι πρόκειται για ατύχημα που προκλήθηκε από φυσικά αίτια.

Μετά το συμβάν, οι τοπικές Αρχές επανέλαβαν τη σημασία της σωστής προετοιμασίας πριν από κάθε ορειβατική δραστηριότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έλεγχο των καιρικών συνθηκών και χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.