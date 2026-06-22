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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της φετινής Fête de la Musique, της μεγάλης ετήσιας γιορτής μουσικής που συγκεντρώνει εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους των πόλεων. Η διοργάνωση που παραδοσιακά αποτελεί σύμβολο πολιτισμού και διασκέδασης σημαδεύτηκε αυτή τη φορά από βίαια επεισόδια, σοβαρές καταγγελίες και εκατοντάδες παρεμβάσεις των αρχών.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περισσότερες από 240 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά με μαχαιρώματα, καταγγελίες βιασμών, σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, βανδαλισμοί και επιθέσεις με σύριγγες, παρά την παρουσία χιλιάδων αστυνομικών.

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🇫🇷BREAKING: Incredible violence and lynchings in the middle of the street during the Festival of Music in Paris (Fête de la Musique).



The interior ministry claims the event was peaceful with "no major incidents."



If it wasn't for X, they would get away with their lies. pic.twitter.com/xWLKimnnka — Remix News & Views (@RMXnews) June 22, 2026

Ανάμεσα στα πιο σοβαρά περιστατικά ήταν οι επιθέσεις με μαχαίρι στην Τουλούζη και την Κολομιέ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ένας 40χρονος άνδρας τραυματίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Τουλούζη, ενώ λίγο αργότερα μία 40χρονη γυναίκα δέχθηκε επίσης επίθεση στην κοντινή πόλη Κολομιέ. Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι ερευνητές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι καταγγελίες για σεξουαλική βία. Στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού, μία νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση με σύριγγα και στη συνέχεια βιάστηκε σε ιδιωτικό χώρο περίπου στις 21:30.

🇫🇷 Fête de la musique à Paris : plusieurs voitures complètement saccagées et détruites par la nouvelle France de Mélenchon ! C’est ça, faire la fête ? pic.twitter.com/2NSRZ6Njco — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) June 22, 2026

Παράλληλα, ένας 48χρονος συνελήφθη στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας, στην περιοχή Γκανί, με την κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος ενός 12χρονου κοριτσιού. Σε άλλο περιστατικό στο Νοζάν-σιρ-Μαρν, μία 15χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού μετά την παρακολούθηση συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων.

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Το κέντρο του Παρισιού βρέθηκε στο επίκεντρο των επεισοδίων, καθώς περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις εορταστικές δράσεις. Στην περιοχή Σατλέ, κοντά στην Παναγία των Παρισίων, η κατάσταση ξέφυγε όταν μεγάλος συνωστισμός δημιούργησε συνθήκες πανικού.

Μάρτυρες περιέγραψαν εικόνες έντασης, με ομάδες νεαρών να προκαλούν επεισόδια και να επιτίθενται σε παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με επισκέπτη, οι δρόμοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά και υπήρξε φόβος για ποδοπάτημα, καθώς πολλοί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν.

Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στο Σεν Ζερμέν ντε Πρε, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν συγκεντρωμένα πλήθη. Παράλληλα, αναφέρθηκαν σπασμένα αυτοκίνητα, απόπειρες διάρρηξης καταστημάτων και μαζικές κλοπές.

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Ακόμη ένα στοιχείο που προκάλεσε συναγερμό ήταν οι αναφορές για περισσότερες από δέκα επιθέσεις με σύριγγες σε βάρος γυναικών. Σε μία περίπτωση στο Παρίσι, άνδρας εντοπίστηκε να έχει πάνω του σύριγγες και προσήχθη, όμως αργότερα κατάφερε να διαφύγει.

Οι λεγόμενες επιθέσεις με σύριγγες έχουν απασχολήσει ξανά τη Γαλλία, καθώς παρόμοιες καταγγελίες είχαν καταγραφεί και στην περσινή διοργάνωση, με γυναίκες και νεαρά κορίτσια να αναφέρουν ότι δέχθηκαν τσιμπήματα από άγνωστες ουσίες.

Για την ασφάλεια της διοργάνωσης είχαν αναπτυχθεί σχεδόν 5.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι αρχές είχαν αυξημένη επιφυλακή μετά και τα σοβαρά επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν τον προηγούμενο μήνα.

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Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εντολή να αποφεύγουν την άμεση επέμβαση μέσα στα πλήθη, εκτός αν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών σε δημόσιους χώρους αύξησαν ακόμη περισσότερο την ένταση.

Παρά τα μέτρα προστασίας και τη δημιουργία ειδικών ασφαλών ζωνών για γυναίκες και άτομα με αναπηρία, η φετινή Fête de la Musique έμεινε στη μνήμη πολλών όχι για τη μουσική, αλλά για τα βίαια περιστατικά που επισκίασαν τη μεγάλη γιορτή.

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