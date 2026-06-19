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Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά παραμένει προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, καθώς ίχνη του DNA του ταυτοποιήθηκαν πάνω στο άψυχο σώμα της ανήλικης.

Παρά τις προγενέστερες καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων σε βάρος του υπόπτου το 2022 και το 2025, οι δικαστικές αρχές δεν τον είχαν ανακρίνει ποτέ.

Οι αποκαλύψεις για την καθυστέρηση στη διερεύνηση των καταγγελιών προκάλεσαν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και διαδηλώσεις στη Γαλλία, με τον Εμανουέλ Μακρόν να επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών.

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Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της 11χρονης Λιανά, η οποία βρέθηκε νεκρή στην περιοχή Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η ανήλικη φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση πριν από τον θάνατό της. Παράλληλα, οι ιατροδικαστές εντόπισαν ίχνη φίμωσης και ακινητοποίησης, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια ότι το παιδί υπέστη βασανισμό πριν χάσει τη ζωή του.

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Βασικός ύποπτος στην υπόθεση παραμένει ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, καθώς ίχνη του DNA του βρέθηκαν στο άψυχο σώμα της 11χρονης. Μέχρι στιγμής, η ακριβής αιτία θανάτου της Λιανά δεν έχει εξακριβωθεί, ωστόσο τα νέα ευρήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική διεύρυνση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος.

Ο Μπαρελά έχει ήδη κατηγορηθεί για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου και παραμένει προφυλακισμένος υπό καθεστώς απομόνωσης. Οι δικαστικές αρχές αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα του απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με ανθρωποκτονία και σεξουαλική κακοποίηση.

Οι αποκαλύψεις που επιβαρύνουν τη θέση του υπόπτου

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το παρελθόν του 41χρονου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία και αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τις αδυναμίες του δικαστικού συστήματος στην αντιμετώπιση εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Ως, σε βάρος του Μπαρελά είχαν κατατεθεί καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων τόσο το 2022 όσο και το 2025. Η πρώτη υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, ενώ για τη δεύτερη είχε ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα χωρίς ωστόσο να έχει κληθεί ποτέ ο ύποπτος να καταθέσει.

Η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Εισαγγελία της Τουλούζης και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Ως, καθώς τα φερόμενα αδικήματα είχαν διαπραχθεί στο χωριό όπου διέμενε ο Μπαρελά.

Όπως έγινε γνωστό, η σχετική δικογραφία έφτασε στην Εισαγγελία του Ως τον Δεκέμβριο του 2025 και διαβιβάστηκε στη χωροφυλακή τον Ιανουάριο του 2026. Παρ’ όλα αυτά, ο 41χρονος δεν ανακρίθηκε ποτέ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κριτική προς τις δικαστικές αρχές.

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Παρέμβαση Μακρόν και κοινωνικές αντιδράσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτατο δημόσιο διάλογο στη Γαλλία. Ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ζήτημα σε συνέντευξή του στο France 2, έκανε λόγο για μια «κρυφή ήπειρο σεξουαλικής βίας», με ιδιαίτερα συχνά θύματα τα παιδιά.

«Υπήρχε μια κρυφή ήπειρος σεξουαλικής βίας, ιδιαίτερα σε βάρος παιδιών, όπως στην περίπτωση της νεαρής Λιανά. Πλέον οι άνθρωποι μιλούν ανοιχτά γι’ αυτά τα ζητήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αποκαλύψεις για τις καταγγελίες που δεν διερευνήθηκαν εγκαίρως έχουν πυροδοτήσει κύμα αγανάκτησης. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από δικαστικά μέγαρα σε ολόκληρη τη Γαλλία, ζητώντας την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας, ιδιαίτερα όταν τα θύματα είναι ανήλικοι.

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