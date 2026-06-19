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Πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών της συνόδου G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, η Μπριζίτ Μακρόν ανέλαβε τον ρόλο της οικοδέσποινας για τις πρώτες κυρίες και τους συζύγους των ηγετών που συμμετείχαν στη σύνοδο, οι οποίοι ακολούθησαν παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων και επισκέψεων.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού ηγετών που συμμετέχουν στη G7, αντίστοιχα περιορισμένος είναι και ο αριθμός των συνοδών τους, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα των πρώτων κυριών ιδιαίτερα διακριτό στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

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Ως πρώτη κυρία της χώρας που φιλοξένησε τη σύνοδο, η Μπριζίτ Μακρόν βρέθηκε στο επίκεντρο των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων και των επίσημων υποδοχών. Η φετινή σύνοδος πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων, με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις να κυριαρχούν στην παγκόσμια ατζέντα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της χαρακτηρίστηκαν από λιτές χρωματικές επιλογές, με κυρίαρχους τόνους το λευκό και το μαύρο. Ξεχώρισε το λευκό ταγιέρ που επέλεξε για την αναμνηστική φωτογράφιση των ηγετών στο κλείσιμο της συνόδου, διακοσμημένο με γαλάζιες κρυστάλλινες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη επιλογή ερμηνεύθηκε ως συμβολική αναφορά στην ειρήνη και τη συμφιλίωση.

Σε όλες τις εμφανίσεις της, η Μπριζίτ Μακρόν επέλεξε δημιουργίες και αξεσουάρ γαλλικών οίκων μόδας, διατηρώντας το διαχρονικό και μινιμαλιστικό ύφος που χαρακτηρίζει τη δημόσια εικόνα της τα τελευταία χρόνια ως πρώτη κυρία της Γαλλίας.

Το ασπρόμαυρο ταγέρ που επισκίασε όλες τις Πρώτες Κυρίες

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας φρόντισε να εντυπωσιάσει επιλέγοντας ένα λευκό ταγέρ με μαύρες λεπτομέρειες του αγαπημένου της οίκου Louis Vuitton.

Από τις ψηλοτάκουνες γόβες στα αθλητικά

Η δεύτερη ημέρα της Συνόδου της G7 ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τους ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαδοχικές συναντήσεις με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη.

Την ίδια ώρα, η Μπριζίτ Μακρόν είχε οργανώσει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για τις συζύγους και τους συνοδούς των ηγετών, με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά και τις ομορφιές της περιοχής της Λίμνης της Γενεύης.

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Στην εκδρομή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Σάρλοτ Μερτς, σύζυγος του Γερμανού καγκελάριου, η Νταϊάνα Φοξ Κάρνεϊ από τον Καναδά, η Βικτόρια Στάρμερ, σύζυγος του Βρετανού πρωθυπουργού, η Τζάντζα Σίλβα, Πρώτη Κυρία της Βραζιλίας, καθώς και η Ρέιτσελ Ρούτο, σύζυγος του προέδρου της Κένυας. Παρών ήταν και ο Χάικο φον ντερ Λάιεν, σύζυγος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντίθετα, η Μελάνια Τραμπ δεν συνόδευσε τον Αμερικανό πρόεδρο στο ταξίδι.

Η ομάδα επισκέφθηκε το μεσαιωνικό χωριό Ιβουάρ, έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της περιοχής, γνωστό και ως «Μαργαριτάρι της Λίμνης της Γενεύης», χάρη στη μοναδική αρχιτεκτονική και τη γραφική του ατμόσφαιρα.

🇫🇷🇬🇧 INFO — Brigitte Macron fait découvrir la magnifique ville d’Évian-les-Bains à Victoria Starmer, l’épouse du Premier ministre britannique Keir Starmer. #G7 pic.twitter.com/8NTN3bAOw4 Advertisement June 16, 2026

Τα βλέμματα συγκέντρωσε η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό ανοιχτό γκρι κοστούμι με χρυσές και μαύρες λεπτομέρειες, συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο και ψηλοτάκουνες γόβες. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της επίσημης φωτογράφισης, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας προτίμησε την άνεση, αντικαθιστώντας τις γόβες με ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, ιδανικά για την περιήγηση στα λιθόστρωτα σοκάκια του ιστορικού χωριού.

Λευκό με λίγες πινελιές γαλάζιου -Σύμβολα ειρήνης με το ντύσιμό της

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι ηγέτες της G7 συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία, πριν παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο στο Εβιάν. Η Μπριζίτ Μακρόν τράβηξε τα βλέμματα, καθώς στεκόταν ανάμεσα στον σύζυγό της και τον Αμερικανό πρόεδρο, με ένα λευκό φόρεμα που δημιουργούσε έντονη αντίθεση σε σχέση με τις πιο σκούρες ενδυματολογικές επιλογές των υπόλοιπων παριστάμενων.

Το πρωί της Τετάρτης, τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής, η Μπριζίτ Μακρόν διοργάνωσε συνέδριο ευαισθητοποίησης στην περιοχή της Haute-Savoie, με αντικείμενο την προστασία των παιδιών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

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Για την περίσταση, επέλεξε λευκό σταυρωτό σακάκι με μαύρα κουμπιά, συνδυασμένο με στενό μαύρο παντελόνι και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, διατηρώντας μια αυστηρή ασπρόμαυρη αισθητική.

Η τελευταία αυτή εμφάνιση θεωρήθηκε κορύφωση των στιλιστικών της επιλογών κατά τη διάρκεια της G7, καθώς, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου, ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του παρέθεσαν επίσημο δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών.

Για την περίσταση, η Μπριζίτ Μακρόν εμφανίστηκε με μακρύ μαύρο φόρεμα, διακοσμημένο με λευκή δαντέλα στον λαιμό και στο δεξί μανίκι, το οποίο συνδύασε με λευκές γόβες και λευκό ανάγλυφο clutch.

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Η εμφάνισή της προκάλεσε εκτενή σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης, με τα περισσότερα δημοσιεύματα να την παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετικά.

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