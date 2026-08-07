Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) στην περιοχή Αχλάδια της Σητείας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση και καίει χαμηλή βλάστηση.
Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, με την παρουσία της εστίας στο σημείο να προκαλεί αυξημένη ανησυχία και να κινητοποιεί άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τον περιορισμό της φωτιάς.
Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Υπό έλεγχο η φωτιά στο Στεφάνι
Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 7/8 στην περιοχή Στεφάνι στον Δήμο Κορινθίων Τενέας δεν έχει ενεργό μέτωπο.
Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι έτοιμοι για πιθανή εκκένωση. Δεν απειλούνται κατοικίες.
Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 82 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 24οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμος Κορίνθου .
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου, Ανδρέα Πούλο, η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με φωτοβολταϊκά και εξαπλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.
Συναγερμός στην Κρήτη
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