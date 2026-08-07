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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) στην περιοχή Αχλάδια της Σητείας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση και καίει χαμηλή βλάστηση.

Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, με την παρουσία της εστίας στο σημείο να προκαλεί αυξημένη ανησυχία και να κινητοποιεί άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σητείας Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τον περιορισμό της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Στεφάνι

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 7/8 στην περιοχή Στεφάνι στον Δήμο Κορινθίων Τενέας δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι έτοιμοι για πιθανή εκκένωση. Δεν απειλούνται κατοικίες.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in the area #Stefani of the the regional unit of #Korinthia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice Advertisement August 7, 2026

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 82 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 24οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας και επιχειρούν 82 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 24 οχήματα 8 Α/Φ και 3 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Πελοποννήσου.

Συνδρομή από… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμος Κορίνθου .

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Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου, Ανδρέα Πούλο, η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με φωτοβολταϊκά και εξαπλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Συναγερμός στην Κρήτη

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