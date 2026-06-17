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Με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «ιστορική» και υποστηρίζοντας ότι επιτυγχάνει όλους τους στρατηγικούς στόχους της Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν από την αναχώρησή του από τη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύνοδος «δεν θα μπορούσε να γίνει σε καλύτερη χρονική στιγμή», καθώς έδωσε την ευκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρουσιάσουν στους συμμάχους τους τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Τεχεράνη.

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«Η συμφωνία πετυχαίνει όλα όσα θέλαμε να πετύχουμε και ακόμη περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης τερματίζει την πολεμική σύγκρουση, επαναφέρει την ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ και διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Αποφύγαμε την οικονομική καταστροφή

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επιλογή της διπλωματίας απέτρεψε μια ευρύτερη κρίση με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. «Δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή. Αν η σύγκρουση συνεχιζόταν, αυτό θα μπορούσε να συμβεί», τόνισε, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά δημόσια το οικονομικό ρίσκο που δημιουργούσε η συνέχιση του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για τη νέα ηγεσία της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «πολύ έξυπνη» και «λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη» σε σχέση με το παρελθόν. Όπως είπε, πιστεύει ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν θα κινηθούν σε διαφορετική κατεύθυνση και θα επιλέξουν έναν διαφορετικό δρόμο στις σχέσεις τους με τη Δύση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σχέσεις με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό άνθρωπο» και «εξαιρετικό πρωθυπουργό», κάνοντας λόγο για μια «καταπληκτική συνεργασία» ανάμεσα στις δύο χώρες. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν διαφωνίες ως προς τη διαχείριση της κατάστασης στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι είχε προτρέψει το Ισραήλ να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο κατανόησης.

Παρά τη θετική εικόνα που παρουσίασε, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι η συμφωνία συνοδεύεται από αυστηρό χρονοδιάγραμμα. «Αν δεν υπάρξει τελική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες, τότε θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς. Δεν το θέλω, γιατί η συμφωνία είναι πολύ καλή, αλλά ίσως χρειαστεί. Δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», προειδοποίησε.