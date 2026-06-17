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Ως μια «στιγμή ενότητας, ουσιαστικού διαλόγου και πραγματικής συνεργασίας» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τη σύνοδο κορυφής της G7 που πραγματοποιήθηκε στο Εβιάν της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες των επτά ισχυρότερων βιομηχανικών οικονομιών κατάφεραν να ξεπεράσουν τις διαφωνίες των προηγούμενων μηνών και να διαμορφώσουν κοινές θέσεις απέναντι στις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου, ο Μακρόν έκανε λόγο για μια αντικειμενικά επιτυχημένη συνάντηση, η οποία επέτρεψε στα κράτη-μέλη να συντονιστούν στενά τόσο για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων όσο και για την αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.

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Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Γάλλο πρόεδρο να υποστηρίζει ότι οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν πως η ισορροπία δυνάμεων στο πεδίο των επιχειρήσεων μεταβάλλεται υπέρ του Κιέβου. «Η Ουκρανία προελαύνει, αντιστέκεται και η Ρωσία οπισθοχωρεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά υπάρχει τόσο ισχυρή σύγκλιση απόψεων εντός της ομάδας σχετικά με την πορεία του πολέμου και τα επόμενα βήματα στήριξης της ουκρανικής πλευράς.

Ο Μακρόν τόνισε ακόμη ότι οι χώρες της G7 δεσμεύτηκαν να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα μέσω της ενίσχυσης των κυρώσεων, χαρακτηρίζοντας την κοινή αυτή στάση «εξαιρετικά σημαντική». Όπως ανέφερε, η σύνοδος κατέληξε σε σαφή συμπεράσματα όσον αφορά την ανάγκη συνέχισης της υποστήριξης προς την Ουκρανία και της διατήρησης της διεθνούς πίεσης προς τη Ρωσία.

Απεξάρτηση από την Κίνα

Πέρα από το ουκρανικό ζήτημα, οι ηγέτες της G7 κατέληξαν σε σημαντικές αποφάσεις για τη μείωση της εξάρτησης των οικονομιών τους από την Κίνα στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών και των σπάνιων γαιών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την αμυντική βιομηχανία, τις νέες τεχνολογίες, τις μπαταρίες και την ενεργειακή μετάβαση.

Οι δυτικές χώρες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους μετά τις αναταράξεις που προκλήθηκαν στις παγκόσμιες αγορές από τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές μόνιμων μαγνητών και άλλων στρατηγικών πρώτων υλών. Στο πλαίσιο αυτό, η G7 συμφώνησε να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών, να ευθυγραμμίσει τα στρατηγικά της αποθέματα και να αναπτύξει νέους μηχανισμούς παρακολούθησης και διαχείρισης των αγορών.

Παρότι η κοινή δήλωση δεν κατονομάζει την Κίνα, οι ηγέτες έθεσαν ως στόχο να περιοριστεί η εξάρτηση από οποιονδήποτε μεμονωμένο προμηθευτή εκτός της G7 και των συνεργαζόμενων χωρών σε ποσοστό κάτω του 60% έως το 2030, με τελικό στόχο τη μείωση στο 50% το συντομότερο δυνατό.

Το σχέδιο προβλέπει την πιλοτική εφαρμογή εναρμονισμένων και διαλειτουργικών μηχανισμών αρχικά για το λίθιο και το νικέλιο, δύο κρίσιμα ορυκτά για τη βιομηχανία μπαταριών και την πράσινη μετάβαση. Στη συνέχεια, το πλαίσιο θα επεκτείνεται κάθε χρόνο σε πέντε επιπλέον στρατηγικά ορυκτά, με ιδιαίτερη έμφαση στις σπάνιες γαίες.

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Για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Για το Ιράν, ο Μακρόν ανέφερε ότι οι ηγέτες της G7 χαιρέτισαν τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις σχετικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε «αχίλλειο πτέρνα» για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια, σημειώνοντας ότι τόσο η Γαλλία όσο και η Βρετανία είναι έτοιμες να συμβάλουν στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών.

Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε τη σημασία της άμεσης εφαρμογής της εκεχειρίας και της πλήρους προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της χώρας.

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Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη λήψης άμεσων ανθρωπιστικών μέτρων για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού, ζητώντας παράλληλα τη συνέχιση των ενεργειών που αποσκοπούν στην προστασία των κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα.

Παράλληλα, η G7 αποφάσισε τη δημιουργία νέας πλατφόρμας συντονισμού πολιτικών, ανταλλαγής δεδομένων και διαχείρισης πιθανών κρίσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ). Ο οργανισμός θα παρέχει αναλύσεις, αξιολογήσεις κινδύνων και μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανές στρεβλώσεις της αγοράς.

Οι ηγέτες αναγνώρισαν ότι η δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού, από την εξόρυξη έως την τελική βιομηχανική παραγωγή, απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και στενή συνεργασία μεταξύ κρατών, αναπτυξιακών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σύνοδο, από τις αρχές του έτους έχουν ήδη ανακοινωθεί 195 σχετικά έργα συνολικής αξίας 64 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την επιτάχυνση των προσπαθειών της Δύσης να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας.

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