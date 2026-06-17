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Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αργοπορημένος στην συνάντηση των ηγετών της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, ωστόσο ήταν φανερά ευδιάθετος μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι εκείνος είναι το αφεντικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αστειεύτηκε λέγοντας στους γηέτες της G7 ότι είναι το «αφεντικό», θέλοντας να δικαιολογήσει την αργοπορία του, ενώ στην συνέχεια απευθύνθηκε στους διαπιστευμένους φωτογράφους και δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο λέγοντας: «Θα θέλατε να μείνετε στη συνάντηση; Εμένα δεν με πειράζει», είπε χαμογελώντας προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

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“I’m the boss.” 🤣



— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα, οι δημοσιογράφοι αποχώρησαν από την αίθουσα, καθώς αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Να σημειωθεί ότι οι ηγέτες της G7 εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Τραμπ για την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που είχε ως αποτέλεσμα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες της G7 εξήραν τον ρόλο του Αμερικανού Προέδρου στην επίτευξη της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για «ισχυρή ηγεσία» που συνέβαλε στην επίτευξη της συγκεκριμένης διπλωματικής εξέλιξης.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως μια «ιστορική ευκαιρία» για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και να ενισχυθεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν την Τετάρτη (17/06) με βομβαρδισμούς εφόσον «δεν συμπεριφερθεί σωστά». Στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι: «Αυτό δεν είναι ένα τελικό (κείμενο). Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης» και «αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους».

Υπενθυμίζεται ότι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή (14/06) σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία πρόκειται να υπογραφεί στην Ελβετία την ερχόμενη Παρασκευή. Μετά από αυτό, θα ξεκινήσει μια δίμηνη περίοδος διαπραγματεύσεων, με το πολυαναμενόμενο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ ως το πρώτο βήμα.