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Οι αρχές έλαβαν το συγκεκριμένο μέτρο για να αποσυμφορήσουν τις υπηρεσίες υγείας και να προστατεύσουν τους πολίτες από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους σαράντα βαθμούς Κελσίου, οδηγώντας στην ακύρωση δρομολογίων τρένων και στην αναστολή των σχολικών μαθημάτων.

Οι αρμόδιοι φορείς διατηρούν ανοιχτά τα πάρκα και τους κήπους κατά τη διάρκεια της νύχτας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού.

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Η Γαλλία απαγόρευσε το αλκοόλ σε ορισμένες εκδηλώσεις σε ένα μεγάλο εθνικό μουσικό φεστιβάλ που διαξάγεται σήμερεα, καθώς κύμα καύσωνα ανεβάζει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι ετήσιοι εορτασμοί της Γιορτής της Μουσικής προσελκύουν εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία. Αλλά με το ένα τρίτο της χώρας να τελεί υπό σοβαρές προειδοποιήσεις για καύσωνα, η κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους βάσει του κόκκινου συναγερμού.

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«Για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τις υπηρεσίες του, έχουν δοθεί οδηγίες να μην προσφέρεται αλκοόλ», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορρνού.

Θερμοκρασίες 39-40°C αναμένονται σήμερα Κυριακή από τα νοτιοδυτικά και τη περιοχή του Παρισιού προς τη Βουργουνδία, και σε ορισμένες περιοχές πιθανώς να φτάνουν τους 41°C.

Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κορυφωθούν τη Δευτέρα και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά.

Η κυβέρνηση, όπως αναφέρει το BBC, ζήτησε περιορισμούς στην κατανάλωση αλκοόλ «για να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και υγειονομικής περίθαλψης και να επιτραπεί στο ιατρικό προσωπικό να επικεντρωθεί στη φροντίδα των πιο ευάλωτων».

Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται εδώ και μέρες και έχει αναστατώσει τη χώρα, προκαλώντας την ακύρωση δεκάδων δρομολογίων τρένων και την αναστολή μαθημάτων.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France δήλωσε ότι είναι «αβέβαιο» πόσο θα διαρκέσει ο καύσωνας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.

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Για να βοηθήσουν τους Παριζιάνους και τους τουρίστες να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, οι αρχές διατηρούν ανοιχτά τα πάρκα και τους κήπους στη γαλλική πρωτεύουσα όλη τη νύχτα.

Η Γιορτή της Μουσικής πραγματοποιείται εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και πραγματοποιείται πάντα κατά το θερινό ηλιοστάσιο.

Πέρυσι, περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν εκδηλώσεις στο Παρίσι.

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Σημειώνεται πως ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ήδη σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και μάλιστα σε κάποιες μαστίζονται ήδη από τα πρώτα κύμματα καύσωνα ενώ οι αρχές των χωρών έχουν εκδόσει αυστηρές οδηγίες και έχουν προχωρήσει στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

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