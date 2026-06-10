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Ένας 30χρονος τουρίστας από την Ελβετία κατέληξε με χειροπέδες το βράδυ της Τρίτης (9/06), μετά από επεισόδιο που δημιούργησε σε πτήση από τη Γενεύη προς το Ηράκλειο.

Μεθυσμένος επιβάτης αναστάτωσε πτήση για Ηράκλειο

Όπως αναφέρει το cretaone.gr, ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αρνούταν να ακολουθήσει τις υποδείξεις των αεροσυνοδών και ενεπλάκη σε έντονους διαπληκτισμούς μαζί τους, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες.

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Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, ο πιλότος ζήτησε την παρουσία αστυνομικών κατά την προσγείωση του αεροπλάνου. Έτσι όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προσγείωσης, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου τουρίστα.