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Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι Αρχές αναζητούν την πηγή προμήθειας του αλκοόλ και ελέγχουν αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για τη διάθεσή του σε ανηλίκους.

Η 48χρονη μητέρα της ανήλικης συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγικής υπόθεσης.

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Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης διακομίστηκε μια 16χρονη, η οποία παρουσίασε σοβαρή αδιαθεσία μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pamevro.gr, η ανήλικη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών ενώ βρισκόταν στη Χερσαία Ζώνη του Λιμένα Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

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Για το περιστατικό συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής η 48χρονη μητέρα της 16χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, με στόχο να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατανάλωση της συγκεκριμένης ποσότητας αλκοόλ από την ανήλικη.