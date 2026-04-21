Αλεξανδρούπολη: «Λογιστής» εξαπάτησε 14χρονο και άρπαξε κοσμήματα και χρυσές λίρες αξίας 15.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) ένας 14χρονος στην Αλεξανδρούπολη, παραδίδοντας σε επιτήδειους κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.



Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε το απόγευμα της ίδιας ημέρας η μητέρα του ανηλίκου στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, άγωνστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με το παιδί, εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας από την οικία.



Όπως μεταδίδει το evros24.gr ο άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε τον λογιστή της οικογένειας και, χρησιμοποιώντας πιεστικά και πειστικά επιχειρήματα, κατάφερε να πείσει τον ανήλικο ότι έπρεπε να του παραδώσει άμεσα τα κοσμήματα που υπήρχαν στο σπίτι. Ο 14χρονος, πιστεύοντας ότι ενεργεί κατ’ εντολή της μητέρας του, αποκάλυψε τη διεύθυνση κατοικίας και παρέδωσε τα αντικείμενα στον δράστη.



Η λεία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, χρυσές αλυσίδες με σταυρούς, μαργαριταρένια κολιέ, σετ κοσμημάτων, δαχτυλίδια, ρολόγια, σκουλαρίκια, καθώς και έξι χρυσές λίρες, με τη συνολική αξία να εκτιμάται σε 15.000 ευρώ.



Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τον εντοπισμό του δράστη.