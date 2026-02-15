Καθοριστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας ηλικιωμένου άνδρα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, δρώντας αστραπιαία συνέλαβε τρια άτομα. Εντόπισαν το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για τη δικογραφία.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, οι τρεις κατηγορούμενοι – ο ένας ανήλικος και οι δύο οριακά ενήλικοι– φέρονται να εισέβαλαν στην οικία του με σκοπό να του αποσπάσουν τραπεζικές κάρτες και χρηματικό ποσό. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ηλικιωμένος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον στην πλήρη σύνθεση του χρονικού της δολοφονίας, στα κίνητρα και στον ακριβή ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.