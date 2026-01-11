Σοκαριστικές εικόνες από την Αλεξανδρούπολη δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι μέσα σε εστιατόριο, ενώ μια μητέρα αρπάζει το παιδί της δίπλα από το παράθυρο που κουνιέται από τους μανιασμένους ανέμους. Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε ξαφνικά την περιοχή, προκαλώντας τρόμο στους πελάτες, που προσπάθησαν να προστατευτούν τρέχοντας προς την κουζίνα.

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 154,5 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και διήρκεσαν περίπου 15 λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Ξερίζωσαν δέντρα, έσπασαν παράθυρα, προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα και διακοπές στην κυκλοφορία. Στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου «Δημόκριτος», τρία εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν, ενώ υπήρξαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές.

Ο μετεωρολόγος του αεροδρομίου, Θεόδωρος Αντωνόπουλος, χαρακτήρισε το φαινόμενο «μία πνοή αέρα ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μέσα στην πόλη», τονίζοντας ότι ήταν ένα τοπικό φαινόμενο, δύσκολο να προβλεφθεί, με τη μέγιστη ταχύτητα του ανέμου να διαρκεί μόλις 10-15 δευτερόλεπτα. Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί ή δυστυχήματα, κάτι που οι κάτοικοι χαρακτήρισαν σχεδόν θαύμα.

Οι σκηνές που καταγράφηκαν μέσα στο παραλιακό εστιατόριο έδειξαν τη δύναμη και την απρόβλεπτη ένταση του φαινομένου, προκαλώντας σοκ και φόβο στους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης.