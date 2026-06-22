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Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τριών ηλικιωμένων, το κλείσιμο εκατοντάδων σχολικών μονάδων και περιορισμούς στη χρήση αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Οι αρχές προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες λόγω της ζέστης, ενώ παρόμοια φαινόμενα υψηλών θερμοκρασιών καταγράφονται επίσης στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Βρετανία.

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Ένα έντονο κύμα καύσωνα επηρεάζει τη Γαλλία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας και 49 περιφέρειες να τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης.

Σαρώνει ο καύσωνας τη Γαλλία

Περίπου 63 εκατομμύρια πολίτες στη Γαλλία επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα, το οποίο οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν «εκτεταμένο, παρατεταμένο και έντονο». Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

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Μάλιστα, η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις λόγω του ακραίου καύσωνα.

«Για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τις υπηρεσίες του, έχουν δοθεί οδηγίες να μην προσφέρεται αλκοόλ», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορρνού.

Οι ακραίες συνθήκες έχουν ήδη προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Στην περιοχή Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων ηλικίας από 80 έως 95 ετών, περιστατικά που συνδέονται εν μέρει με την έντονη ζέστη.

Λόγω της κατάστασης, το γαλλικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι 845 σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα, ενώ περίπου 1.800 μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματά τους λόγω της ζέστης.

Η πρόεδρος της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς (Île-de-France), Βαλερί Πεκρές, συνέστησε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στους ταξιδιώτες «να μην μετακινούνται» και να προτιμήσουν την τηλεεργασία, λόγω των προβλημάτων που θα επηρεάσουν τις συγκοινωνίες της περιφέρειας του Παρισιού εξαιτίας του καύσωνα.

«Οι συγκοινωνίες μας θα υποφέρουν τρομερά. Θα υποφέρουν επειδή οι ράγες δεν αντέχουν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών. Επομένως, θα έχουμε πολλές δυσλειτουργίες στις συγκοινωνίες», προειδοποίησε στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL η κ. Πεκρές, η οποία είναι επίσης πρόεδρος του οργανισμού Ile-de-France Mobilités (IDFM), σύμφωνα με δήλωσή της που μετέδωσε το AFP.

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Ο καύσωνας του 2003

Ο Αύγουστος του 2003 έχει μείνει στην ιστορία ως ο φονικότερος καύσωνας παγκοσμίως από το 1540. Ο συνδυασμός πολλών παραγόντων όπως το γεγονός ότι ήταν ένας μήνας διακοπών για τους περισσότερους (γιατρούς, υπουργούς,αλλά και συγγενείς όσων υπέφεραν και δεν ήταν κοντά τους για να τους περιθάλψουν) αλλά και το ότι τα περισσότερα καλοκαίρια μέχρι τότε (ιδίως σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία) ήταν πιο ήπια, επομένως ο κλιματισμός στα περισσότερα σπίτια θεωρούταν περιττός, συνέβαλαν στο να θρηνήσουμε τόσους νεκρούς.

Ειδικότερα για τη Γαλλία, παραμένει η πιο θανατηφόρα φυσική καταστροφή στην πρόσφατη ιστορία της, έχοντας κοστίσει τη ζωή σε περίπου 15.000 ανθρώπους λόγω της κατακόρυφης αύξησης της θνησιμότητας.

Καθώς οι Γάλλοι είχαν συνηθίσει σε ήπια καλοκαίρια, δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε αυτές τις πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, ούτε είχαν εξοπλισμό καταπολέμησης της ζέστης (όπως κλιματισμό), ταυτόχρονα, όπως είπαμε και παραπάνω, γιατροί και συγγενείς όσων είχαν μείνει στη Γαλλία έλειπαν σε διακοπές, επομένως ηλικιωμένα άτομα κυρίως καλούνταν να αντιμετωπίσουν μόνοι τις ακραίες ζέστες, ανεπιτυχώς.

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Η κατάσταση ήταν απελπιστική, καθώς το γεγονός αυτό οδήγησε σε έλλειψη χώρου για την αποθήκευση των νεκρών σε νεκροτομεία. Δημιουργήθηκαν προσωρινά νεκροτομεία σε φορτηγά ψυγεία. Καταγράφηκαν θάνατοι που σχετίζονταν με τον καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο (2.000), στην Ιταλία (3.100), στην Ολλανδία (1.500) και στη Γερμανία (300). Στην Πορτογαλία, πυρκαγιές κατέστρεψαν 3.300.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ 1.316 άτομα πεθαίνουν από τον καύσωνα. Το κύμα καύσωνα του 2003 θεωρείται το χειρότερο της Ιστορίας με πάνω καταγεγραμμένα περισσότερους από 70.000 νεκρούς.

Ο καύσωνας επηρέασε και το περιβάλλον: αλπικοί παγετώνες συρρικνώθηκαν κατά 10%. Δασικές πυρκαγιές μαίνονταν σε όλη τη δυτική Ευρώπη. Η ζέστη επηρέασε επίσης τις σοδειές: η παραγωγή ζωοτροφών και σιτηρών μειώθηκε, αυξάνοντας το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες και τα χαμηλά επίπεδα νερού υποχρέωσαν σε κλείσιμο τις γαλλικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ακριβώς τότε που η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια βρισκόταν στην κορύφωσή της.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι του 2003 σημειώθηκαν από την 1η έως τη 15η Αυγούστου και ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα από 6 έως 12 Αυγούστου με το φαινόμενο του καύσωνα να είναι πιο έντονο τη 10η Αυγούστου. Οι ειδικοί εκτιμούν πως με την κλιματική αλλαγή που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε περιόδους καύσωνα, όπως το 2003 θα είναι όλο και πιο συχνές και με το πέρασμα των ετών οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται σήμερα ως κύμα καυσώνων, στο μέλλον θα αποτελούν τις μέσες θερμοκρασίες.

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Η εικόνα και σε άλλες πόλεις

Η Ιταλία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες το φετινό καλοκαίρι. Οι αρχές εξέδωσαν εχθές κόκκινο συναγερμό για οκτώ μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Τορίνο. Στη Ρώμη, πιστοί που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την κυριακάτικη προσευχή του Πάπα χρησιμοποίησαν ομπρέλες και βεντάλιες για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο.

Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, προβλέποντας θερμοκρασίες άνω των 39 και 40 βαθμών Κελσίου σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας.

Καύσωνας στην Ιταλία/ Reuters

Στη Βρετανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η χώρα μπορεί να καταγράψει το θερμότερο διάστημα Ιουνίου από το 1976, όταν είχε σημειωθεί το ιστορικό ρεκόρ των 35,6 βαθμών στο Σαουθάμπτον.

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Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι αναμένονται αυξημένες πιέσεις στο σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και αύξηση της θνησιμότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων άνω των 65 ετών και όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

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Οι βρετανικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να πίνουν άφθονα υγρά, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να μην ασκούνται κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.