Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πουλερικών, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των νεκρών ζώων στις πτηνοτροφικές μονάδες.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτραπεί η ταφή των πουλερικών εντός των αγροκτημάτων, καθώς το υφιστάμενο σύστημα συλλογής αδυνατεί να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο των απωλειών.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν επίσης αρνητικά την κτηνοτροφία, προκαλώντας σημαντική μείωση στη γαλακτοπαραγωγή των βοοειδών λόγω της έντονης θερμικής καταπόνησης των ζώων.

Οι αγρότες αναγκάζονται να εφαρμόζουν ειδικά μέτρα προστασίας, ενώ οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποιούν ελέγχους για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που προκύπτουν από την κατάσταση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το ακραίο κύμα ζέστης που πλήττει τη Γαλλία έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες στην πτηνοτροφία, οδηγώντας στον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πουλερικών και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των νεκρών ζώων. Η κατάσταση είναι τόσο πιεστική, ώστε οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να επιτραπεί η ταφή τους μέσα στις ίδιες τις πτηνοτροφικές μονάδες, κυρίως σε δύο από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής πουλερικών της χώρας.

Τις τελευταίες ημέρες, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο καύσωνα, ο οποίος έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Παράλληλα, σχολεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης δέχονται μεγάλη πίεση και πολλοί αγρότες αναγκάζονται να εργάζονται τις νυχτερινές ώρες για να αποφύγουν τις ακραίες θερμοκρασίες.

Advertisement

Advertisement

Hundreds of thousands of poultry have died as extreme temperatures sweep across France's major farming regions. https://t.co/9oXTSYZmRW pic.twitter.com/2xRJXlS4UL — ARISE NEWS (@ARISEtv) June 24, 2026

Ο 32χρονος πτηνοτρόφος Κλεμάν Μπλανσάρ από την Περιφέρεια του Λίγηρα -τη δεύτερη μεγαλύτερη πτηνοτροφική περιοχή της Γαλλίας- περιέγραψε ότι έχασε 700 κοτόπουλα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, όταν υπό φυσιολογικές συνθήκες οι απώλειες δεν ξεπερνούν ένα έως δύο ζώα την ημέρα.

Όπως ανέφερε από το αγρόκτημά του στο Σεντ-Αντρέ-Γκουλ-ντ’Ουά, τα ζώα βιώνουν τις ίδιες συνθήκες με τους ανθρώπους και υποφέρουν έντονα από τη ζέστη, γεγονός που οδηγεί κατά διαστήματα σε ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Ο επικεφαλής της πτηνοτροφικής βιομηχανίας ANVOL, Γιαν Νεντελέκ, εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών πουλερικών ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, τόσο σε εκτροφές ελευθέρας βοσκής όσο και σε κλειστού τύπου εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει έναν ακριβή αριθμό.

Αντίστοιχα, τα Αγροτικά Επιμελητήρια της Βρετάνης και της Περιφέρειας του Λίγηρα έκαναν λόγο για «μαζικούς» θανάτους πουλερικών. Στις συγκεκριμένες περιοχές εκτρέφεται σχεδόν το 60% της συνολικής παραγωγής πουλερικών της Γαλλίας, η οποία αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Πολωνία και την Ισπανία.

Υπό κανονικές συνθήκες, τα νεκρά ζώα συλλέγονται και μεταφέρονται για επεξεργασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα επιμελητήρια, ο αριθμός των νεκρών είναι πλέον τόσο μεγάλος που το υπάρχον σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Μπλανσάρ ανέφερε ότι εξακολουθεί να περιμένει τα εξειδικευμένα συνεργεία για να απομακρύνουν τις νεκρές κότες από τη μονάδα του.

Advertisement

Μέχρι να βρεθεί λύση, οι αγρότες έχουν λάβει οδηγίες να καλύπτουν τα νεκρά ζώα με πριονίδι ή ροκανίδια, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτραπούν ταφές εντός των αγροκτημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθούν τεχνικοί και περιβαλλοντικοί έλεγχοι.

Οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν περιορίζονται μόνο στην πτηνοτροφία αλλά επεκτείνονται και στην κτηνοτροφία. Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τα βοοειδή, καθώς μειώνουν την κατανάλωση τροφής, αυξάνουν τις ανάγκες για νερό και οδηγούν σε πτώση της γαλακτοπαραγωγής.

Ο Φρεντερίκ Βενσάν, που διατηρεί περίπου 70 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής κοντά στην Ανζέ της δυτικής Γαλλίας, περιέγραψε ότι εδώ και αρκετές ημέρες τα ζώα συγκεντρώνονται κάτω από τα ανοίγματα εξαερισμού του στάβλου, ενώ οι ανεμιστήρες λειτουργούν συνεχώς στη μέγιστη ένταση.

Advertisement

Όπως ανέφερε, η παραγωγή γάλακτος έχει ήδη μειωθεί κατά 15% έως 20%, ενώ οι αγελάδες στέκονται με ανοιχτό το στόμα προσπαθώντας να αναπνεύσουν. «Είναι πολύ δύσκολο, σωματικά, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Reuters

Advertisement