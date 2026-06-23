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Εργαζόμενοι από τους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων, του επισιτισμού, του εμπορίου και των περιφερειών διεκδικούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Οι οικοδόμοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού προκήρυξαν 48ωρη απεργία, ενώ ο σύλλογος εμποροϋπαλλήλων Αθήνας εξήγγειλε στάση εργασίας κατά τις πρωινές ώρες.

Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό ζητούν επιπλέον μέτρα ασφαλείας, ενώ οι υπάλληλοι των περιφερειών απαιτούν την επαναφορά του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου μισθού.

Το επιβατικό κοινό αναμένει τις οριστικές αποφάσεις για τη συμμετοχή των μέσων μαζικής μεταφοράς στις κινητοποιήσεις, ώστε να ενημερωθεί για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια.

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Με απεργιακές συγκεντρώσεις και δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας θα πραγματοποιηθεί η πανεργατική απεργία της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Εργαζόμενοι από τους κλάδους των Κατασκευών, των Τροφίμων και Ποτών, του Επισιτισμού – Τουρισμού, του Εμπορίου, καθώς και των Περιφερειών, διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές τους, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας και Παιδείας.

Κεντρικό σημείο των αιτημάτων τους αποτελεί η υπογραφή και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η βελτίωση των μισθών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

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Παράλληλα, αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά τις μετακινήσεις του κοινού κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Δυναμική παρουσία των εργαζομένων στις Κατασκευές

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται να είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, με την Ομοσπονδία Οικοδόμων και τα τοπικά συνδικάτα να δίνουν έμφαση στη σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Στο εργοτάξιο του Ελληνικού έχει προκηρυχθεί 48ωρη απεργία για τις 23 και 24 Ιουνίου. Στην Αθήνα, οι οικοδόμοι θα συγκεντρωθούν στις 11:00 στην πλατεία Κάνιγγος, ενώ κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Αγρίνιο, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, η Καβάλα, η Καρδίτσα, η Κοζάνη, το Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Διαμαρτυρίες στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών

Οι εργαζόμενοι στον τομέα των Τροφίμων και Ποτών εκφράζουν αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της νέας κλαδικής σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι ενδέχεται να εξαιρεθούν από τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.

Στην Αττική, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, την Καβάλα, τα Χανιά, τη Δράμα και τη Γαστούνη.

Επιπλέον, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας έχει εξαγγείλει στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00. Οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της ΕΣΕΕ στις 11:00, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους εργαζόμενους των καταστημάτων Notos και προβάλλοντας τα αιτήματά τους για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στον κλάδο.

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Συμμετοχή και από τον Τουρισμό

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν και εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, οι οποίοι διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και μεγαλύτερη προστασία για τους εποχικούς εργαζόμενους.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στα γραφεία των Ξενοδόχων, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα, Ζάκυνθο και Κω.

Απεργιακές δράσεις και στις Περιφέρειες

Στην απεργία συμμετέχουν επίσης οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών με επιπλέον προσωπικό, αύξηση αποδοχών κατά 20%, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

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Η κεντρική τους συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Αναμένονται αποφάσεις για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι τελικές αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην απεργία της 24ης Ιουνίου. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα, ώστε το επιβατικό κοινό να ενημερωθεί εγκαίρως για πιθανές τροποποιήσεις ή αναστολές δρομολογίων.

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