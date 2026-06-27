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Οι ναυτικοί διαμαρτύρονται για προβλήματα ασφάλειας που προκαλεί ο περιορισμένος χώρος πρόσδεσης στο λιμάνι και οι συνεχείς μεθορμίσεις των πλοίων.

Οι πλοίαρχοι της γραμμής ανέδειξαν τις καθημερινές επιχειρησιακές δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα κατά τους ελιγμούς.

Η Ένωση ζητά επιπλέον την καταβολή αμοιβών για την υπερεργασία που προκύπτει από το ισχύον καθεστώς αγκυροβολιών και των μετακινήσεων.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων, ενώ η ΠΕΝΕΝ έχει ήδη αποστείλει εξώδικα προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς και ναυτιλιακούς φορείς.

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Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφήνας προχωρά η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) θέτει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ζητήματα ασφάλειας του λιμένα, των πλοίων και των πληρωμάτων.

24ωρη απεργία στις 3 Ιουλίου στα πλοία που αποπλέουν από Ραφήνα

Όπως τονίζεται, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται έντεκα, με αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

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Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 του Σαββάτου 4 Ιουλίου, ενώ στις 10:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο SUPER FERRY, όπου τα μέλη της Ένωσης θα παρουσιάσουν τα αιτήματά τους.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η ΠΕΝΕΝ στο γεγονός ότι, όπως αναφέρει, για πρώτη φορά σε δημόσια συγκέντρωση έλαβαν τον λόγο πλοίαρχοι της γραμμής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας. Σύμφωνα με την Ένωση, οι παρεμβάσεις αυτές ανέδειξαν τις επιχειρησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα λόγω του περιορισμένου χώρου στο λιμάνι και της ανάγκης συνεχών μετακινήσεων των πλοίων.

Σύμφωνα με την Ένωση, για πρώτη φορά σε δημόσια συγκέντρωση έλαβαν τον λόγο πλοίαρχοι της γραμμής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας.

Ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ αναφέρθηκε επίσης στις ευθύνες των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ζητώντας την πλήρη καταβολή των αμοιβών που αντιστοιχούν στην υπερεργασία των πληρωμάτων, η οποία, όπως υποστήριξε, προκύπτει από το ισχύον καθεστώς αγκυροβολιών και μεθορμίσεων.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκπρόσωποι σωματείων και φορέων, μεταξύ των οποίων μέλη της ΠΕΜΕΝ, καθώς και εκπρόσωποι του δικτύου συλλόγων «SAVE RAFINA», οι οποίοι επανέλαβαν την αντίθεσή τους στην επέκταση του λιμένα.

Η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει ότι έχει ήδη αποστείλει εξώδικο προς την κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και τις εμπλεκόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες, τηρώντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες για την κήρυξη της απεργίας, και καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της 3ης Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία της ακτοπλοϊκής γραμμής της Ραφήνας πραγματοποίησαν χθες τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ και συγκέντρωση στο λιμάνι της Ραφήνας.