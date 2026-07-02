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Χειρόφρενο στις ακτοπλοϊκές αναχωρήσεις από το λιμάνι της Ραφήνας μπαίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) για τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Το γεγονός αυτό αναμένεται να φέρει σημαντικές τροποποιήσεις και ακυρώσεις στον προγραμματισμό των δρομολογίων προς τα νησιά.

Ειδικότερα, η κινητοποίηση των ναυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (3/7) και πρόκειται να λήξει στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου. Στο πλαίσιο των διαμαρτυριών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί, ακριβώς έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «SUPER FERRY». Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν, εκτός από την ΠΕΝΕΝ, η ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

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Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

Οι επιβάτες που σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς τις Κυκλάδες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η απεργία επηρεάζει άμεσα τις συνδέσεις της εταιρείας. Αναλυτικά, το πλοίο FAST FERRIES ANDROS δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει τις αναχωρήσεις του με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν ούτε οι διαδρομές της επιστροφής, ούτε το απογευματινό δρομολόγιο.

Αντίστοιχα, για το πλοίο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρο, τη Νάξο, τη Μύκονο και την Τήνο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια.

Οι εκπρόσωποι των ναυτεργατών επισημαίνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο λιμάνι της Ραφήνας, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση ως οριακή. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη δυσαναλογία μεταξύ των υποδομών και της αυξημένης κίνησης, καθώς μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης καλούνται να εξυπηρετήσουν καθημερινά μέχρι και έντεκα πλοία. Σύμφωνα με τα σωματεία, αυτή η συνθήκη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια τόσο των ναυτεργατών και των επιβατών, όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.